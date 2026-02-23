Maastricht UMC+ komt met plan tegen onveilige werksfeer

Maastricht UMC+ wil met een “fundamentele en integrale aanpak” de werkcultuur verbeteren, die getuige een cultuuronderzoek door sommige medewerkers als onveilig wordt ervaren.

Met het programma Veiligheid, Duidelijkheid en Vertrouwen wil Maastricht UMC het werk- en leerklimaat verbeteren. Honderden medewerkers uit alle geledingen van de organisatie hebben er hun inbreng in gehad. Uit een recent cultuuronderzoek kwam naar voren dat in het ziekenhuis soms sprake is van wantrouwen, sociale onveiligheid en gebrekkige samenwerking.

“Het cultuuronderzoek heeft ons een spiegel voorgehouden”, zegt bestuursvoorzitter Helen Mertens. “Die spiegel laat zien dat we als organisatie sterker kunnen en moeten worden in hoe we met elkaar omgaan. Die inzichten zijn nu omgezet in een plan van aanpak. Dit plan is geen papieren exercitie, maar een gezamenlijke opdracht om gedrag, structuren en communicatie daadwerkelijk te verbeteren.”

Zeven werkstromen

Het nieuwe programma is volgens Maastricht UMC+ opgezet als “lerend traject” met metingen, evaluaties en bijsturing. Het is opgedeeld in zeven onderling verbonden werkstromen die voor concrete verbeteringen moeten zorgen. Het gaat daarbij onder meer aan vertrouwen en sociale veiligheid, leiderschap, werkdruk en welzijn en leiderschap.

Niet comfortabel

Mertens: “We moeten accepteren dat dit niet altijd comfortabel zal zijn. Patronen doorbreken vraagt eerlijkheid, ook als dat schuurt. Maar stilstand is geen optie. Alleen door samen verantwoordelijkheid te nemen, bouwen we aan een organisatie waarin mensen zich veilig voelen om zich uit te spreken en waarin we elkaar aanspreken vanuit professionaliteit en respect.”