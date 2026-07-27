Inspectie tikt Udense apotheek op de vingers

Apotheek Uden-Zuid moet aan de bak. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) constateert dat groothandelmedewerkers toegang hebben tot privacygevoelige informatie. Ook hebben onbevoegden toegang tot de medicijnvoorraad en opiaten door het ontbreken van een aparte nachtdistributieruimte.

Op 4 juni bezocht de inspectie de Brabantse apotheek, omdat de indicatoren farmaceutische zorg 2024 niet waren aangeleverd.

In orde

De farmaceutische zorg is op verschillende terreinen in orde. Zo controleert een tweede paar ogen de uitgifte van risicovolle recepten en voert de apotheker een aantoonbare eindcontrole uit. Ook voldoet de apotheker aan de normen voor de actualiteit en beschikbaarheid patiëntendossier, de monitoring van farmacotherapie en een 24-uursvoorziening voor bepaalde patiënten.

Onbevoegden

Hoewel de temperatuurregistratie en -monitoring van de koelkast aan de gestelde eisen voldoet, is er geen structurele temperatuurmonitoring in de afhaalkluis. De apotheker kan bovendien niet aantonen dat de minimale jaarlijkse controles bij belangrijke wijzigingen van AIS-instellingen tijdig is uitgevoerd. “Een overzicht van hoog risico geneesmiddelen, kwetsbare patiënten en bewaartermijnen kon niet overhandigd worden tijdens de inspectie. Een procedure ontbreekt eveneens”, concludeert de IGJ.

De apotheek heeft geen aparte ruimte voor nachtdistributie van de groothandel. “Hierdoor is de gehele apotheek, waaronder de geneesmiddelvoorraad inclusief opiaten, toegankelijk voor onbevoegden.” Ook hebben de medewerkers van de groothandel inzage in privacygevoelige informatie, zoals op naam gestelde medicatie. Verder ontbreekt privacyfolie voor de aparte spreekkamer.

Maatregelen

De inspectie verwacht dat de apotheker adequate maatregelen neemt en binnen zes weken voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en de professionele standaard. Een tweede toezichtbezoek volgt na twee maanden.