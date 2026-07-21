Farmaceuten Novo Nordisk en Eli Lilly voor Amerikaanse rechter

Het Deense farmacieconcern Novo Nordisk heeft een rechtszaak aangespannen tegen zijn Amerikaanse aartsrivaal Eli Lilly in de Verenigde Staten. Volgens het bedrijf is de reclame van Eli Lilly voor de populaire afslankinjectie Zepbound en het diabetesmedicijn Mounjaro misleidend. De reclamecampagnes zouden gebaseerd zijn op verouderde vergelijkingen op het gebied van gewichtsverlies.

De twee farmaceuten zijn al tijden verwikkeld in een felle strijd om marktaandeel op de snelgroeiende wereldwijde markt voor obesitasmedicijnen. Volgens persbureau Bloomberg groeit die markt tot ongeveer 120 miljard dollar per jaar in 2030. Novo Nordisk was met zijn Wegovy-afslankpillen en -injecties eerder op de markt, maar Eli Lilly haalde het bedrijf in met Zepbound en is inmiddels marktleider op basis van omzet.

Novo Nordisk probeert dat verlies aan marktaandeel terug te draaien door samen te werken met aanbieders van digitale zorg en een nieuwe afslankpil op de markt te brengen.(ANP)