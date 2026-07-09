Zuid-Holland betaalt mee aan komst Eli Lilly, maar stelt wel eis

De Zuid-Hollandse politiek heeft ingestemd met een bijdrage van minimaal 31 miljoen euro aan verkeersmaatregelen in de gemeente Katwijk, rond een gebied waar naast duizenden woningen ook een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet komen. Provinciale Staten stellen wel een eis. Een ruime meerderheid (47-5) vindt dat Eli Lilly geen fabriek mag bouwen die als een Seveso-inrichting wordt gezien: een plek waar met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Voor zulke bedrijven is een Europese richtlijn opgesteld, om de risico’s te beperken.

De Partij voor de Dieren zegt dat Eli Lilly zo’n Seveso-bedrijf in Ierland heeft staan. “Dat willen we niet in Katwijk”, aldus Statenlid Robert Jan Vonk. “We dragen Gedeputeerde Staten op alles in het werk te stellen om te voorkomen dat een dergelijk bedrijf zich hier vestigt.”

Gevaarlijke situaties

Volgens gedeputeerde Meindert Stolk (CDA) ligt er geen aanvraag voor een Seveso-vergunning. “We hebben ook geen enkele reden om te denken dat zo’n aanvraag er komt. Op het hele Leiden Bio Science Park zit geen enkel Seveso-bedrijf. Niemand zit te wachten op gevaarlijke situaties en een bedrijf dat van alles uitstoot naar de leefomgeving.”

De provincie maakte onlangs met de gemeente Katwijk en het Rijk afspraken over de bereikbaarheid van het gebied. De overheden investeren gezamenlijk ruim 100 miljoen euro in maatregelen om de verkeersdruk te verminderen op de provinciale weg N206 tussen Leiden en Katwijk. Dat was een harde eis van de Katwijkse gemeenteraad om te kunnen instemmen met de komst van Eli Lilly, dat voor 3 miljard dollar een fabriek wil bouwen waar vijfhonderd mensen komen te werken. Langs de N206 komt ook de nieuwe wijk Valkenhorst met 5600 woningen.

72 miljoen

Het Rijk en de provincie nemen samen 72 miljoen euro voor hun rekening, al moeten ze over de verdeling van de laatste 10 miljoen nog afspraken maken. Katwijk betaalt 31 miljoen mee aan de verkeersmaatregelen.

Een deel van de Zuid-Hollandse politiek, waaronder coalitiepartij PRO, vindt dat Provinciale Staten in de afgelopen maanden niet altijd voldoende geïnformeerd zijn over de ontwikkelingen rond Eli Lilly. “Het gesprek hierover had echt beter en breder gevoerd moeten worden. We hadden als Staten iets moeten kunnen vinden over de gevolgen voor het stroomnet, het drinkwater en het milieu”, aldus Sinan Özkaya (PRO). “Er dreigt een drinkwatertekort, maar nu komt er een fabriek die evenveel water opslurpt als heel Valkenhorst.” (ANP)