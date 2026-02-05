Skipr

VWS-minister grijpt in rond uitspraak geneesmiddelen

,

Een uitspraak van de voorzieningenrechter heeft zulke ernstige gevolgen volgens demissionair VWS-minister Jan Anthonie Bruijn dat hij heeft besloten de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een aanwijzing te geven. Door de uitspraak mogen per direct geen geneesmiddelen met lithiumcarbonaat en promethazine uit het buitenland worden gehaald of in de handel worden gebracht.

“Ik vind de gevolgen hiervan onacceptabel voor de patiënten”, schrijft Bruijn aan de Kamer. Het vonnis heeft “zeer ingrijpende en mogelijk levensbedreigende gevolgen voor de ruim 60.000 patiënten per jaar die deze geneesmiddelen gebruiken”, aldus de bewindsman.

Kritieke geneesmiddelen

Hij heeft daarom de Inspectie de opdracht gegeven niet te handhaven wanneer apothekers deze middelen toch uit het buitenland halen. Zij mochten deze “kritieke geneesmiddelen” uit het buitenland halen, omdat er in Nederland een tekort is. De medicijnen worden onder meer ingezet bij bipolariteit en als noodmedicatie bij een psychose. (ANP)

