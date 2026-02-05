VWS-minister grijpt in rond uitspraak geneesmiddelen

“Ik vind de gevolgen hiervan onacceptabel voor de patiënten”, schrijft Bruijn aan de Kamer. Het vonnis heeft “zeer ingrijpende en mogelijk levensbedreigende gevolgen voor de ruim 60.000 patiënten per jaar die deze geneesmiddelen gebruiken”, aldus de bewindsman.
Kritieke geneesmiddelen
Hij heeft daarom de Inspectie de opdracht gegeven niet te handhaven wanneer apothekers deze middelen toch uit het buitenland halen. Zij mochten deze “kritieke geneesmiddelen” uit het buitenland halen, omdat er in Nederland een tekort is. De medicijnen worden onder meer ingezet bij bipolariteit en als noodmedicatie bij een psychose. (ANP)