Amerikaanse farmaceut krijgt fors belastingvoordeel in Nederland

De Amerikaanse farmacie-gigant MSD blijkt jaarlijks honderden miljoenen aan belastingvoordeel te krijgen in Nederland. Dat schrijft Trouw op basis van onderzoek in samenwerking met onder meer Het Financieele Dagblad.

Dat geld komt uit een speciale regeling waarmee de overheid nieuwe innovatie en werkgelegenheid hoopt te stimuleren, maar in plaats daarvan heeft MSD zijn medicijnonderzoek en -productie juist naar andere landen verplaatst.

Belastingvoordeel: 900 miljoen

Alleen al vorig jaar ging er ruim 900 miljoen euro uit de zogenoemde innovatiebox naar dit ene bedrijf, blijkt uit onderzoek van Trouw en Het Financieele Dagblad, in samenwerking met internationaal journalistencollectief ICIJ. Opgeteld gaat het in de afgelopen jaren om miljarden euro’s uit de Nederlandse schatkist.

“Dit is absoluut niet hoe de innovatiebox is bedoeld”, zegt Jan van de Streek, hoogleraar belastingrecht en auteur van een standaardwerk over de regeling. “We hebben nu niet de laboratoria, hoogwaardige werkgelegenheid en investeringen die we willen. En dat Nederland de wereldwijde winst van dit bedrijf tegen een laag tarief belast, doet in dit geval ook niets voor ons vestigingsklimaat.”