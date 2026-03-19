Samenwerking bij medicijntekort werpt vruchten af

De overheid moest in 2025 opnieuw meerdere keren ingrijpen vanwege medicijntekorten. Dankzij een nauwere ketensamenwerking waren er echter minder situaties waarin een aangepast behandeladvies nodig was. Dat blijkt uit de jaarrapportage van het Meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten.

In 2025 meldden medicijnbedrijven 5.571 verwachte leveringsproblemen. Dat zijn er iets meer dan in voorgaande jaren, melden medicijnautoriteit CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) donderdag.

Voorzorg

Een melding van een verwacht leveringsprobleem betekent niet automatisch dat er ook daadwerkelijk een tekort ontstaat. Bedrijven zijn wettelijk verplicht om ieder mogelijk probleem te melden, waardoor er veel meldingen zijn die uit voorzorg worden doorgegeven.

Tekorten opvangen

De meest voorkomende oorzaak van medicijntekorten is vertraging in productie of het vrijgeven van medicijnen (41 procent). Om de gevolgen daarvan te beperken, greep de overheid meerdere keren in. Zo werden vergelijkbare geneesmiddelen uit het buitenland geïmporteerd en kregen fabrikanten tijdelijk toestemming om buitenlandse verpakkingen te gebruiken.

In totaal gaf de IGJ in 2025 121 keer toestemming om een alternatief medicijn uit het buitenland te halen; iets minder vaak dan in 2024. Het CBG gaf juist vaker toestemming voor het gebruik van een buitenlandse verpakking: 132 keer.

Samenwerking

De samenwerking tussen het CBG, de IGJ, het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) en het Operationeel Team Geneesmiddelentekorten (OTG) — waar apothekers en groothandels in vertegenwoordigd zijn — heeft volgens de organisaties geholpen om ernstige tekorten beter op te vangen.

Daardoor waren er in 2025 minder situaties waarin apothekers mensen een aangepast behandeladvies moesten geven, zoals overstappen op een ander middel of tijdelijk minder medicatie meegeven. “De intensieve samenwerking tussen alle partijen begint haar vruchten af te werpen. Daarmee lossen we niet ieder tekort op, maar beperken we wél de impact”, reageert IGJ-hoofdinspecteur Henk de Groot.