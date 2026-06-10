Deze twee ziekenhuizen behoren tot de top 5 aantrekkelijkste werkgevers

Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) en Catharina Ziekenhuis behoren tot de vijf meest aantrekkelijke werkgevers in de publieke sector van Nederland. Dat blijkt uit het Randstad Employer Brand Research.

Randstad voert elk jaar het Randstad Employer Brand Research uit. Onderdeel daarvan is de ranglijst met de meest aantrekkelijke werkgevers. Uit de 150 grootste publieke organisaties wordt een top 5 geselecteerd door het Nederlandse publiek. Zo’n 13.000 respondenten beoordeelden de werkgevers onder meer op reputatie, interessant werk, werksfeer en carrièremogelijkheden.

Top 3

TNO sleept de eerste plaats in de wacht. Daarna volgt het Antoni van Leeuwenhoek als meest aantrekkelijke werkgever van Nederland. In 2025 behaalde het Amsterdamse oncologiecentrum ook al de tweede plaats.

In 2024 stond het AVL bovenaan de ranglijst. “Een mooie bevestiging dat onze goede reputatie stevig staat. En natuurlijk blijven we daaraan werken”, reageert het ziekenhuis.

Werk-privébalans

De Erasmus Universiteit komt op de derde plek. Het Catharina Ziekenhuis sluit de top 5 af. “Dat het Catharina Ziekenhuis tot de top 5 behoort, is het resultaat van een jarenlange inzet op goed werkgeverschap. Het bestuur en de organisatie blijven daarom investeren in een sterke en veilige werkomgeving, ontwikkelmogelijkheden en loopbaanperspectief en aandacht voor werk-privébalans en vitaliteit”, meldt het ziekenhuis.

Het Randstad-onderzoek laat zien dat een prettige werksfeer en een goede werk-privébalans tegenwoordig de belangrijkste redenen zijn om voor een werkgever te kiezen. Een belangrijke ontwikkeling in het onderzoek is dat medewerkers steeds meer behoefte hebben aan regie over hun werk en ontwikkeling.

Snel veranderende arbeidsmarkt

Wanneer die regie ontbreekt, daalt het vertrouwen in de werkgever. “De arbeidsmarkt verandert snel. Medewerkers verwachten steeds meer van hun werkgever, niet alleen op het gebied van salaris, maar juist als het gaat om werkplezier, balans en persoonlijke ontwikkeling”, aldus het Catharina Ziekenhuis.

Het onderzoek benadrukt dat niet alleen wat een organisatie doet zwaar weegt, maar vooral ook hoe er wordt gewerkt.

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