Bestuurder verlaat Haaglanden Medisch Centrum

Tot die tijd blijft ze om haar taken goed af te ronden en voor een goede overdracht te zorgen.

Wolf nam deze zomer de beslissing om te stoppen. “Deze baan vraagt veel. Ik neem even gas terug en ga weer genieten van andere mooie dingen in het leven waar ik minder tijd voor had. Ik maak deze keuze bewust ruim van tevoren bekend. Zo is er voldoende tijd om een goede opvolger te vinden die onze koers verder kan dragen. Voor mij persoonlijk is dit geen vertrek naar een andere baan; het is vooral het juiste moment om het stokje door te geven.”

Coronacrisis

Vlak na haar aantreden, belandde Wolf vrijwel direct in het hart van de coronacrisis. “Collega’s die nooit in het middelpunt staan omdat zij juist de patiënt centraal stellen, stonden ineens in het centrum van de aandacht. Na het applaus kregen dezelfde collega’s te maken met agressie. Corona heeft mooie, maar ook donkere kanten laten zien, zoals de zorgelijke nasleep voor veel collega’s. Ik zag al snel: bij HMC weten we van aanpakken, ook in tijden waarin de omstandigheden niet optimaal zijn.”

HMC

Medebestuurders Martijn Wiesenekker en Pieternel Hummelen: “Ingrid heeft echt enorm veel betekend voor ons ziekenhuis en een grote bijdrage geleverd aan waar HMC nu staat. Samen met alle collega’s van HMC zullen we onze strategie voortzetten. We gaan een zeer gewaardeerde collega erg missen.”

Arjen Dorland, voorzitter raad van toezicht, vindt het jammer dat Wolf vertrekt. “Ingrid heeft HMC zes jaar met liefde en lef geleid en samen met collega’s mooie resultaten geboekt. Namens de raad van toezicht en alle collega’s in HMC dank ik Ingrid zeer voor haar ongekende toewijding en inzet.”