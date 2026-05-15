Edwin Velzel verlaat PGGM na 9 jaar als CEO

Velzel is in november 2017 gestart als chief executive officer van PGGM. In het najaar 2025 werd hij benoemd voor een derde termijn als CEO.

Velzel geeft aan dat met de succesvolle transitie van zijn klanten naar een nieuw pensioencontract voor PGGM een periode aanbreekt die vraagt om nieuw leiderschap. In zijn resterende periode bij PGGM wil hij zich nog voluit te committeren aan het afronden van de overgang naar het nieuwe pensioencontract voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn, Pensioenfonds voor Metaal en Techniek, Bpf Schilders, StiPP en Bpf Koopvaardij waarvoor PGGM het pensioenbeheer uitvoert.

“Hoewel het nog wat vroeg is om uitgebreid terug te blikken op de nu bijna negen jaar dat ik als CEO heb mogen dienen, kan ik wel vaststellen dat PGGM er goed voorstaat. We hebben het huzarenstuk van de transitie van zes miljoen pensioenen goed volbracht tot grote tevredenheid van onze klanten. Daarnaast ontwikkelt PGGM Vermogensbeheer zich goed na de grote reorganisatie die in 2025 is doorgevoerd met het oog op de nieuwe beleggingsstrategie 2030 van PFZW. Bovendien is de nieuwe business unit Vitaliteit Zorg en Welzijn goed gepositioneerd om de sector te ondersteunen bij de uitdagingen in de arbeidsmarkt. Al met al is dit een goed moment om het stokje te gaan overdragen aan een opvolger. En zelf uit te zien naar nieuwe avonturen; ik ben benieuwd wat er op mijn pad komt”, aldus de scheidend CEO van PGGM.