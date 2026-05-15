Wissels van de Week: Velzel weg bij PGGM, Zuyderland benoemt twee bestuurders

Edwin Velzel vertrekt bij PGGM, Zuyderland benoemt twee nieuwe bestuurders en Hester den Hartog stapt over van de Viersprong naar VIGO.

Edwin Velzel vertrekt eind 2026 als CEO van PGGM. Hij begon in november 2017 als chief executive officer van de pensioenuitvoeringsorganisatie en werd in het najaar van 2025 benoemd voor een derde termijn. Een opvolger is nog niet bekendgemaakt.

Bij Zuyderland zijn Martin den Hartog en Joep van Herten benoemd tot lid raad van bestuur. Den Hartog, nu voorzitter raad van bestuur van AxionContinu, start op 1 augustus 2026 met de portefeuille Care. Van Herten, nu clusterdirecteur bij Zuyderland Medisch Centrum, start op 1 oktober 2026 als CFO. Zij vormen de raad van bestuur met voorzitter Esther Talboom-Kamp.

Bij GGZ-instelling De Viersprong vertrekt Hester den Hartog deze zomer als lid raad van bestuur. Zij blijft wel actief in de GGZ en wordt per 1 augustus 2026 lid raad van bestuur bij VIGO. Eerder kondigde bestuursvoorzitter Walter Franken van De Viersprong al aan zijn functie begin 2027 neer te leggen.

Paul Rotering vertrekt al na acht maanden als bestuurder bij Zorggroep Almere. Hij werd in september 2025 binnengehaald en was eerder lid raad van bestuur van Ziekenhuis Amstelland. Zorggroep Almere is een organisatie met huisartsenzorg, apotheken, wijkverpleging en woonzorgcentra.

Jeroen Gast wordt per 1 september bestuurder bij vvt-organisatie Pieter van Foreest. Hij is nu lid raad van bestuur van de ggz-instelling Fivoor en werkte eerder bij rechtsvoorganger Palier als directeur bedrijfsvoering en bestuurder. Bij Pieter van Foreest vormt hij samen met Patricia Huijbregts het collegiaal bestuur.

Liesbeth van Rossum, hoogleraar endocrinologie bij Erasmus MC, is gekozen als lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Zij wordt op 28 september benoemd, samen met vijftien andere nieuwe leden.

Jan Rotmans, hoogleraar en autoriteit op het gebied van transities en duurzaamheid, heeft bekendgemaakt dat hij ongeneeslijk ziek is. Deze week verschijnt zijn nieuwe boek Kanteltijd, waarin hij deelt dat hij uitgezaaide prostaatkanker heeft.

