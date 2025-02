HMC, Haga Ziekenhuis en LUMC krijgen groen licht voor verdere samenwerking traumazorg

Het gaat om de samenwerking tussen de twee level-1 traumacentra (HMC en HagaZiekenhuis) en het LUMC, waar de patiënten met meervoudige letsels na een ongeval worden behandeld.

Zorguitkomsten verbeteren

“Het plan voorziet in het professionaliseren van de samenwerking tussen de twee level-1 traumacentra in de regio. Een van de belangrijkste doelen van deze samenwerking is het verbeteren van zorguitkomsten. (..) In de komende maanden wordt het transformatieplan verder uitgewerkt, waarbij ook andere regionale partners in de traumazorg worden betrokken”, laat LUMC weten.

IZA

Zorgverzekeraars CZ en Zorg & Zekerheid hebben steun uitgesproken voor het plan. Hiermee heeft het transformatieplan de zogenoemde snelle toets doorstaan. Dat is de eerste voorwaarde om geld te ontvangen voor transformatieplannen in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Die moeten in de basis gericht zijn op het beter organiseren van zorg in de regio.

Concentratie

Overigens wordt al sinds 2022 gesproken over samenwerking op het gebied van de traumazorg in de regio Haaglanden. Toen werd een concentratie van zorg geopperd.