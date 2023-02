Level1-traumazorg HagaZiekenhuis gaat naar HMC

HagaZiekenhuis heft dit jaar zijn level1-traumacentrum op. Het Haagse ziekenhuis verplaatst deze zeer complexe zorg naar Haaglanden MC (HMC). Traumachirurgen uit beide ziekenhuizen gaan vanaf dat moment werken in HMC.

Dat zegt bestuursvoorzitter Norbert Hoefsmit van HagaZiekenhuis. Nu werkt dit ziekenhuis met HMC en LUMC samen op gebied van level1-traumazorg. HMC en Haga willen niet langer wachten tot LUMC een besluit heeft genomen over concentratie van de level1-traumazorg in de Haagse regio.

LUMC onder volumenorm

Hoefsmit: “Na tien jaar discussiëren is het nu tijd om gewoon te concentreren. LUMC wil haar traumacentrum zelf behouden, maar LUMC zit ver onder de volumenormen. HMC zit daarboven en als de patiënten van het Haga erbij komen, zitten we er in Den Haag ver boven.”

Belangrijke factor voor Hoefsmit is het Integraal Zorgakkoord (IZA). Daarin staat dat vanaf volgend jaar een level1-traumacentrum minimaal 240 patiënten per jaar moet behandelen. Volgens de laatste cijfers (2020) heeft HMC 197 level1-patiënten en HagaZiekenhuis 75, waardoor ze samen op 272 komen. LUMC blijft steken op 104: verreweg het laagst in Nederland.

Krachten bundelen

HMC laat weten dat de besturen en medische staven van beide Haagse ziekenhuizen hebben besloten gezamenlijk de krachten te bundelen “om de kwaliteit en toegankelijkheid van de complexe zorg in Den Haag te behouden en te verbeteren.”

