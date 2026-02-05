Vier transformatieplannen goedgekeurd voor Gelders Mentaal Gezondheidsnetwerk

Alle vier de transformatieplannen voor het Mentaal Gezondheidsnetwerk (MGN) in de regio Rijk van Nijmegen, Rivierenland, Vitale Gelderse Vallei en Centraal Gelderland zijn goedgekeurd. “Dit betekent dat we nu officieel kunnen starten met een grote, gezamenlijke verandering in hoe we mentale gezondheid organiseren”, reageert Pro Persona.

Menzis, VGZ, Zilveren Kruis en CZ hebben de regioplannen goedgekeurd. Binnen het Mentale Gezondheidsnetwerk willen ggz-aanbieders, gemeenten, huisartsen, welzijnsorganisatie, de GGD en zorgverzekeraars de wachtlijst in 2029 terugdringen tot de landelijke Treeknorm.

Steunpunten

Als grootste ggz-instelling in de vier regio’s fungeert Pro Persona als kerninstelling in de plannen. “In alle vier de regio’s werken we aan dezelfde beweging. Hoe dat eruitziet verschilt per regio, maar de richting is hetzelfde”, meldt Pro Persona. Voor snellere ondersteuning in de wijk en meer aandacht voor preventie, wordt er geïnvesteerd in een ‘sterke sociale basis’. Daarvoor worden er ontmoetingsplekken, trainingen, activiteiten en steun in de buurt gerealiseerd.

Ook wordt er geïnvesteerd in laagdrempelige steunpunten waar mensen zonder verwijzing terecht kunnen om ervaringen te delen, steun te krijgen of herstelactiviteiten te volgen. “Ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke rol.”

Verkennend gesprek

De regio’s starten ook met het verkennend gesprek. “Als een huisarts twijfelt over welke aanpak nodig is, kunnen mensen die hulp zoeken op meerdere levensgebieden eerst een verkennend gesprek krijgen. Daarin wordt gekeken wat iemand écht nodig heeft met als doel om diegene snel en op de juiste plek te helpen.” Het verkennend gesprek moet tot minder verwijzingen naar de ggz

Domeinoverstijgend casusoverleg en een regionaal transfermechanisme moet de samenwerking tussen de organisaties verbeteren en leiden tot sneller passende hulp voor cliënten. Tot slot wordt er slimmer gebruikgemaakt van digitale middelen. “Van gedeelde informatie over wachttijden tot betere gegevensuitwisseling tussen organisaties”, aldus Pro Persona. De plannen worden van 2025 tot en met 2028 in uitvoering gebracht.