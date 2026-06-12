Wissels van de week | Nieuwe bestuurder voor Triade Vitree en De Kort vertrekt bij Altrecht

Triade Vitree heeft Judith de Heus benoemd tot bestuurder. De Heus treedt op 1 september 2026 aan en vormt dan samen met Norma van Burgsteden de raad van bestuur van de ggz- en gehandicaptenzorgorganisatie in Flevoland. Zij volgt Louise Voorhorst op. De Heus was voorafgaand aan haar benoeming bestuurder bij de ghz-organisatie Esdégé-Reigersdaal in Noord-Holland-Noord.

Bij Laverhof neemt John Moolenschot afscheid als bestuurder. De Kort blikt terug op 48 jaar werken in de zorg, waarvan 25 jaar als bestuurder in de vvt-sector en vier jaar bij Laverhof. Zijn opvolger is Esther Cromheecke die tot voorkort werkte als directeur Wonen bij De Zorgroep in Noord-Limburg.

Stefan de Kort vertrekt bij ggz-instelling Altrecht en gaat vanaf 1 oktober aan de slag als interim-bestuurder. Hij vormde samen met Mariëlle Ploumen sinds 2022 het bestuur van de Utrechtse ggz-instelling.

De Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) heeft Gijs van Well op 11 juni 2026 benoemd tot voorzitter. Van Well is kinderarts-infectioloog-immunoloog in het MosaKids Kinderziekenhuis van Maastricht UMC+. Tot zijn benoeming was hij bestuurslid van de NVK met de portefeuilles wetenschap en opleiding. Hij volgt Lissy de Ridder op, die vertrekt vanwege het aflopen van haar bestuurstermijn.

Ben Sajet Centrum heeft Jet Bussemaker als hoogleraar verbonden aan het kenniscentrum. Binnen het programma Klaar voor de Vergrijzing gaat Bussemaker meedenken over de inhoudelijke koers en bijdragen aan onderzoek, kennisdeling en samenwerking rond vergrijzingsvraagstukken. Daarnaast neemt zij deel aan het overleg van onderzoekers, hoogleraren, lectoren en programmaleiders. Oud PvdA-politica Bussemaker blijft hoogleraar beleid, wetenschap en maatschappelijke impact aan de Universiteit van Leiden. In het kabinet Balkenende IV was zij staatssecretaris op VWS, in Rutte II minister van OCW.