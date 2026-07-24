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Wissels van de week | Bestuurswisselingen bij Isala, Altrecht en Anton Constandse

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Michèle Blom kondigt haar vertrek aan als bestuursvoorzitter van Isala, Jos Brinkmann wordt interim-bestuurder van Altrecht en oud-minister Ard van der Steur treedt toe als voorzitter van de raad van toezicht van Anton Constandse. Een overzicht van de belangrijkste bestuurs- en toezichtswisselingen in de zorg van deze week.

Jos Brinkmann is benoemd tot interim-bestuurder van ggz-instelling Altrecht. Hij start halverwege oktober en vormt tot de benoeming van een definitieve opvolger samen met Mariëlle Ploumen het bestuur. Brinkmann volgt Stefan de Kort op, die per 1 oktober vertrekt als bestuurder. Hiervoor was Brinkmann dertien jaar bestuurder van GGZ Noord-Holland-Noord.

Michèle Blom stopt per 1 februari 2027 als voorzitter van de raad van bestuur van Isala, een topklinisch ziekenhuis. Zij vervulde die functie sinds juli 2023, nadat zij overstapte van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waar zij directeur-generaal Rijkswaterstaat was. Blom vormt de raad van bestuur met Ina Kuper en Wouter Vreeman. Het is nog niet bekend door wie Blom wordt opgevolgd.

Ard van der Steur is benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van Anton Constandse, een organisatie voor maatschappelijke ggz. Van der Steur was eerder minister van Veiligheid en Justitie en is daarnaast voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche en lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW. Met zijn benoeming is de raad van toezicht van Anton Constandse weer voltallig. Edwin ten Holte is de bestuurder van de organisatie.

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