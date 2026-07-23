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Thema: Ziekenhuiszorg
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Bestuursvoorzitter Isala zwaait af

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Michèle Blom stopt als bestuursvoorzitter van Isala. Op 1 februari neemt ze afscheid van het ziekenhuis in Zwolle.

Voor haar overstap naar de ziekenhuiswereld, was Michèle Blom directeur-generaal Rijkswaterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Eerder was zij onder meer directeur-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Nieuwe structuur

Sinds april 2023 is Blom voorzitter van de raad van bestuur van Isala. Onder haar hoede kreeg het ziekenhuis een nieuwe organisatiestructuur en werd de strategie Zorg voor de Toekomst ontwikkeld. Na bijna vier jaar legt zij haar functie op 1 februari 2027 neer.

De man van Blom werkt voornamelijk in het buitenland. “Het blijkt ondoenlijk om onze werkagenda’s goed op elkaar aan te passen”, licht Blom toe. “Na veel wikken en wegen heb ik daarom besloten te stoppen met mijn fulltimefunctie, zodat ik mijn agenda flexibeler kan invullen.”

Nieuw leven

Rvt-voorzitter Rik van Terwisga respecteert, maar betreurt het vertrek. Blom vertelt dat er na haar afscheid een totaal ander leven aanbreekt dan de afgelopen veertig jaar. “Meer ruimte voor reizen, meer tijd voor vrienden en familie en minder – of flexibeler – werken. Ik zal daar vast aan kunnen wennen.”

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