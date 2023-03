Isala stelt topambtenaar aan als nieuwe bestuursvoorzitter

Michèle Blom is benoemd tot nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van ziekenhuis Isala. Zij is daarmee de opvolger van Rob Dillman.

Blom werkt momenteel nog als directeur-generaal Rijkswaterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor was zij onder meer directeur-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanaf 10 juli neemt Blom de taken van plaatsvervangend voorzitter Ina Kuper over. Ze volgt Rob Dillmann op, die in februari afzwaaide.

Haags netwerk

“Ze komt niet uit de ziekenhuiswereld, maar zij zal het zich snel eigen maken”, verwacht Rik van Terwisga, voorzitter van de raad van toezicht van Isala. “Bovendien is er zo veel ervaring in het huidige bestuursteam dat Michèle juist een goede aanvulling is. Daarnaast neemt zij een enorm netwerk mee uit Den Haag.”

Uitdagingen

“Uitdagingen zijn er inderdaad genoeg”, zegt Blom over haar nieuwe baan en werkveld. “De arbeidsmarkt, nieuwe mensen vinden en medewerkers behouden. Maar ook het Integraal Zorg Akkoord. Om er voor te zorgen dat de patiënt, nu en in de toekomst, de beste zorg krijgt, moeten wij nauwer gaan samenwerken in de regio.”