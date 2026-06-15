Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Bestuurder vertrekt bij ziekenhuis HMC

,

Martijn Wiesenekker, CFO en lid van de raad van bestuur, vertrekt eind dit jaar bij ziekenhuis HMC (Haaglanden Medisch Centrum) in Den Haag.

Wiesenekker is ruim vier jaar verbonden geweest aan HMC. Hij zegt zelf dat hij zijn loopbaan vanaf volgend jaar anders wil vorm geven. “Het is een persoonlijke keuze, vanuit de wens om mijn ervaring breder in te zetten. Ik ga mij vooral richten op interim-opdrachten als bestuurder en op toezichthoudende functies.”

Mario de Korte en Pieternel Hummelen van de raad van bestuur vinden het enorm jammer dat Martijn HMC gaat verlaten. Ook Anna van Poucke, voorzitter raad van toezicht, betreurt zijn vertrek.

Reageer op dit artikel
Meer over:PersonaliaRaad van bestuur

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

17:41 Bestuurder vertrekt bij ziekenhuis HMC
10 jun 2026 Stefan de Kort vertrekt als bestuurder bij Altrecht
28 mei 2026 Erasmus MC benoemt nieuwe bestuurder
27 mei 2026 Dit wordt de opvolger van Edwin van der Meer
28 apr 2026 Niels Mulder start als bestuurder bij Akwa GGZ

Interessant voor u

167 Edwin van der Meer maakte einde aan ziekenhuis BovenIJ

Naar de podcast

166 | Gezondheidseconoom Marcel Canoy werd patiënt, dit is wat hij leerde

Naar de podcast

165 | Skipr22 | Apotheker Lisa Marie Smale strijdt tegen medicijnverspilling

Naar de podcast

164 De ChipSoft-hack: de zorg gegijzeld

Naar de podcast

163 Liesbeth van Rossum: ‘We missen veel kansen op preventie in de spreekkamer’

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Zorgkoers 2026: de noodzaak van verandering

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties