Bestuurder vertrekt bij ziekenhuis HMC

Martijn Wiesenekker, CFO en lid van de raad van bestuur, vertrekt eind dit jaar bij ziekenhuis HMC (Haaglanden Medisch Centrum) in Den Haag.

Wiesenekker is ruim vier jaar verbonden geweest aan HMC. Hij zegt zelf dat hij zijn loopbaan vanaf volgend jaar anders wil vorm geven. “Het is een persoonlijke keuze, vanuit de wens om mijn ervaring breder in te zetten. Ik ga mij vooral richten op interim-opdrachten als bestuurder en op toezichthoudende functies.”

Mario de Korte en Pieternel Hummelen van de raad van bestuur vinden het enorm jammer dat Martijn HMC gaat verlaten. Ook Anna van Poucke, voorzitter raad van toezicht, betreurt zijn vertrek.