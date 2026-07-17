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Wissels van de week | Nieuwe bestuurders en toezichthouders bij Máxima MC, IGJ en Revant en Zorgwaard

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Een overzicht van de belangrijkste benoemingen in zorgland deze week: het ministerie van VWS krijgt een Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd benoemt twee directeuren, onder wie de beoogd plaatsvervangend inspecteur-generaal. Santé Partners, Zorgwaard, Rivas en Revant vullen hun raad van toezicht aan.

Joris Bekkers is per 1 januari 2027 benoemd tot lid van de raad van bestuur van Máxima MC, een topklinisch ziekenhuis. Bekkers is orthopedisch chirurg en vervulde de afgelopen jaren diverse bestuurlijke functies binnen het Diakonessenhuis in Utrecht en Zeist, onder meer als voorzitter van Medisch Specialistisch Bedrijf Domstad. Daarnaast is hij bestuurslid van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) en actief binnen verschillende landelijke netwerken. De raad van bestuur van Máxima MC bestaat verder uit Paula Nelissen (voorzitter), Carlijn de Ruijter en Mario Korte.

Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de toezichthouder op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en jeugdhulp, zijn Arjan Gras en Nienke de Wilde benoemd tot respectievelijk directeur Toezichtregie (per 1 september) en directeur Toezicht en beoogd plaatsvervangend inspecteur-generaal (per 12 oktober). Gras werkt nu bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. De Wilde is sinds 2022 directeur Toezicht en Handhaving bij DCMR Milieudienst Rijnmond. Zij vormen samen met inspecteur-generaal Monique Vogelzang de directie van de IGJ.

Judith Kuypers is per half september benoemd tot Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waar zij leiding gaat geven aan de ontwikkeling van een nationaal actieplan en wordt ondersteund door een bureau binnen het ministerie. Kuypers is bestuurder van Stichting Matris en voorzitter van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis. Met haar benoeming neemt zij afscheid van beide functies.

Astrid Reulen wordt per 1 augustus bestuurder van Stichting SIG, een gehandicaptenzorgorganisatie in Midden- en Zuid-Kennemerland. Zij volgt Jan Kroft op, die na 31 jaar afscheid neemt als bestuurder. Reulen is momenteel clustermanager Organisatie bij Stichting SIG.

Erik Zevenbergen is per 1 augustus 2026 benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van Revant, een revalidatiecentrum voor medisch-specialistische revalidatie en hart- en longrevalidatie in de regio Zeeland en West-Brabant. Zevenbergen is voorzitter van het college van bestuur van Stichting Hout- en Meubileringscollege en voorzitter van de raad van toezicht van Koninklijke Auris Groep. De raad van bestuur van Revant bestaat uit Luikje van der Dussen (voorzitter) en Ron van der Pennen.

Bij Zorgwaard zijn René Smit en Arjen Hakbijl per september benoemd tot respectievelijk voorzitter en lid van de raad van toezicht. Zorgwaard is een protestants-christelijke woonzorgorganisatie in de Hoeksche Waard. Smit is bestuursadviseur en -coach bij De Galan Groep en was eerder onder meer bestuursvoorzitter van het Albert Schweitzer Ziekenhuis, ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen en de Vrije Universiteit Amsterdam. Hakbijl is lid van de raad van bestuur van het Reinier de Graaf ziekenhuis. De raad van toezicht bestaat vanaf september verder uit Willem Kieboom, Christie Steenbakker-Goetheer en Jan Willem Wolters.

Bij Rivas Zorggroep, een ziekenhuis- en vvt-organisatie, is Ronald Buijs per 1 mei voorzitter van de raad van toezicht geworden. Hij was al lid van de raad van toezicht en nam het voorzitterschap over van Petra de Jongh, die lid van de raad van bestuur van DSW is geworden. Per 1 juli is Najla van Veen-Mirzakhyl benoemd tot lid van de raad van toezicht. Zij is strategisch adviseur, toezichthouder en expert op het gebied van zorgtransformatie, governance en innovatie. De raad van bestuur van Rivas Zorggroep bestaat uit voorzitter Michiel van Roozendaal en lid Mariëlle Bartholomeus.

Ellen Hoogervorst is benoemd tot bestuurder van Coöperatie Zorgproducten (CZP), een coöperatie van aanbieders van wijkverpleging die mede-eigenaar is van bestelplatform SUP. Hoogervorst is lid van de raad van bestuur van Laurens en volgt Jeroen van den Oever op, die met pensioen gaat. Het bestuur van CZP bestaat verder uit Ronald van Weegen (Cordaan) en Sjim Romme (Innovatiefonds Ouderenzorg). Hanneke Beerens is directeur van CZP.

Katinka van Boxtel is per 1 juni benoemd tot lid van de raad van toezicht van Santé Partners, een organisatie voor wijkverpleging, wonen, behandeling en ondersteuning in het sociaal domein. Van Boxtel is voorzitter van de raad van bestuur van Archipel. Zij volgt Monique Zandbergen op. De raad van bestuur van Santé Partners bestaat uit Anne-Marie Laeven-de Boer en Rogier van Dijk.

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