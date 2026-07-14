Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Preventie
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Judith Kuypers eerste Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld

,

Het kabinet heeft Judith Kuypers benoemd tot Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld. Zij start half september in deze nieuwe functie. De Nationaal Coördinator gaat zorgen voor meer overzicht en inhoudelijke samenhang tussen verschillende beleidsterreinen en maakt een Nationaal Actieplan.

Het kabinet heeft 10 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. De Nationaal Coördinator bepaalt samen met de betrokken ministeries hoe deze middelen het meest effectief kunnen worden ingezet, passend bij de prioriteiten uit het nationaal actieplan en krijgt een ondersteuningsbureau bij het ministerie van VWS.

Verschil maken

Kuypers brengt ruim twintig jaar ervaring mee op het snijvlak van zorg en veiligheid. Als bestuurder van Stichting Matris (SMO Breda, Vrouwenopvang Safegroup en Veilig Thuis West Brabant) en voorzitter van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis heeft zij intensief gewerkt aan de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld tegen vrouwen. Zij kent zowel de uitvoeringspraktijk als de landelijke bestuurlijke opgaven en weet hoe belangrijk samenwerking is om echt verschil te maken. Met de benoeming als Nationaal Coördinator neemt zij afscheid als voorzitter van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis en als bestuurder van Stichting Matris.

Kuypers: “Als Nationaal Coördinator wil ik bijdragen aan een aanpak waarin preventie, bescherming, samenwerking en het perspectief van slachtoffers centraal staan. Een aanpak waarin de kennis uit de praktijk leidend is en waarin alle partijen elkaar beter weten te vinden. Geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld zijn geen vraagstukken van één organisatie of één ministerie. Het zijn maatschappelijke vraagstukken die vragen om gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik kijk ernaar uit om samen met alle betrokken partijen verder te bouwen aan die beweging.”

Reageer op dit artikel
Meer over:Personalia

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

14 jul 2026 Judith Kuypers eerste Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld
13 jul 2026 IGJ stelt twee nieuwe topmensen voor toezicht aan
10 jul 2026 Wissels van de week | Nieuwe rvt-leden voor Amstelring, Markenheem en Amarant
8 jul 2026 Zorggroep Almere start met nieuwe bestuurder
3 jul 2026 Wissels van de week | Veel benoemingen van toezichthouders en de baas van 's Heeren Loo gaat naar Espria

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties