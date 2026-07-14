Judith Kuypers eerste Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld

Het kabinet heeft Judith Kuypers benoemd tot Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld. Zij start half september in deze nieuwe functie. De Nationaal Coördinator gaat zorgen voor meer overzicht en inhoudelijke samenhang tussen verschillende beleidsterreinen en maakt een Nationaal Actieplan.

Het kabinet heeft 10 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. De Nationaal Coördinator bepaalt samen met de betrokken ministeries hoe deze middelen het meest effectief kunnen worden ingezet, passend bij de prioriteiten uit het nationaal actieplan en krijgt een ondersteuningsbureau bij het ministerie van VWS.

Verschil maken

Kuypers brengt ruim twintig jaar ervaring mee op het snijvlak van zorg en veiligheid. Als bestuurder van Stichting Matris (SMO Breda, Vrouwenopvang Safegroup en Veilig Thuis West Brabant) en voorzitter van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis heeft zij intensief gewerkt aan de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld tegen vrouwen. Zij kent zowel de uitvoeringspraktijk als de landelijke bestuurlijke opgaven en weet hoe belangrijk samenwerking is om echt verschil te maken. Met de benoeming als Nationaal Coördinator neemt zij afscheid als voorzitter van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis en als bestuurder van Stichting Matris.

Kuypers: “Als Nationaal Coördinator wil ik bijdragen aan een aanpak waarin preventie, bescherming, samenwerking en het perspectief van slachtoffers centraal staan. Een aanpak waarin de kennis uit de praktijk leidend is en waarin alle partijen elkaar beter weten te vinden. Geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld zijn geen vraagstukken van één organisatie of één ministerie. Het zijn maatschappelijke vraagstukken die vragen om gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik kijk ernaar uit om samen met alle betrokken partijen verder te bouwen aan die beweging.”