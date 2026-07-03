Wissels van de week | Veel benoemingen van toezichthouders en de baas van ’s Heeren Loo gaat naar Espria

Ziekenhuizen zijn deze week sterk vertegenwoordigd, zowel bij bestuurswisselingen als toezichthoudende functies. Ook zijn er opvallend veel benoemingen binnen raden van toezicht en raden van commissarissen.

Ernst Klunder wordt per 1 november 2026 voorzitter van de raad van bestuur van Espria, een zorgconcern voor onder meer ouderenzorg, ggz, wijkverpleging en jeugdgezondheidszorg. Hij is nu bestuursvoorzitter van gehandicaptenzorgorganisatie ’s Heeren Loo. Bij Espria volgt hij Ria Stegehuis op, die dit jaar met pensioen gaat. Klunder vormt de raad van bestuur samen met Roos Leber (CFO) en Grietje van Buiten (COO).

Esther Willems wordt per 1 oktober 2026 lid van de raad van bestuur van Laurentius Ziekenhuis. Momenteel is Willems directeur Care bij Zuyderland, waar zij verantwoordelijk is voor de vvt. Willems vormt de raad van bestuur samen met David Jongen.

Ingrid Wolf-de Jonge is per 1 juli gestart als interim-voorzitter van de raad van bestuur van het Spaarne Gasthuis, een topklinisch ziekenhuis. Zij neemt tijdelijk de voorzittersrol over van Leon Aarts, die zijn werkzaamheden om gezondheidsredenen heeft neergelegd. Wolf-de Jonge was hiervoor voorzitter van de raad van bestuur van Haaglanden Medisch Centrum, een topklinisch ziekenhuis, en vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Binnen de raad van bestuur werkt zij samen met Marten Kroese en Daphne Thijssen-Timmer.

Martijn Hendriks wordt per 1 september directeur van het Rivas Beatrixziekenhuis. Hij is nu lid van de raad van bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei en volgt Willem van den Adel op, die bestuurder werd bij ZorgSaam. Hendriks werkt binnen Rivas Zorggroep samen met bestuurders Michiel van Roozendaal en Mariëlle Bartholomeus.

Lone Linssen wordt medio september bestuurder van PSW, een organisatie voor gehandicaptenzorg. Zij is nu bestuurder van Stichting Spring Kinderopvang en volgt interim-bestuurder Bas van der Velde op. Linssen neemt het stokje over na het vertrek van Stephan Bodde.

Eveline Verwijmeren wordt per 1 juli 2026 directeur Zorgorganisaties bij VvAA Groep, een dienstverlener en verzekeraar voor zorgprofessionals. Zij is nu chief commercial officer bij Unilabs, een aanbieder van medische diagnostiek. Verwijmeren treedt toe tot het directieteam naast de statutaire bestuurders Bart Janknegt en Miranda Hendriks en directieleden Constant Moolenaar en Jaap May.

Ger Thijssen treedt per 1 juli toe tot het bestuur van Vivre, een aanbieder van medische kindzorg en medisch pedagogische begeleiding. Hij is sinds 2025 teamleider bedrijfsvoering bij Vivre en vormt het bestuur samen met oprichter Evi van Gerwen. Daarvoor werkte hij onder meer bij de Nederlandse Zorgautoriteit en in de ziekenhuiszorg en ggz.

Cateautje Hijmans van den Bergh start per 1 juli als onafhankelijk voorzitter van het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), een pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn. Zij was eerder onder meer bestuurslid van de Autoriteit Consument & Markt en volgt Joanne Kellermann op.

Daarnaast treedt Charlotte Kuiper per 1 juli toe tot het PFZW. Zij wordt bestuurslid namens de pensioengerechtigden en volgt Mariëtte Simons op, van wie de bestuurstermijn afloopt. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft met beide benoemingen ingestemd.

Per 1 juli treedt ook Jacqueline Joppe als bestuurder af bij PFZW. Een opvolger voor haar is nog niet benoemd.

Renée Wilke start op 4 juli als voorzitter van de raad van toezicht van het Dijklander Ziekenhuis. Zij is bestuurder van Sensire, een ouderenzorgorganisatie, en lid van de raad van toezicht van het Utrechtse Diakonessenhuis.

Bij Zorggroep Almere, een eerstelijns zorgorganisatie, zijn drie nieuwe toezichthouders gestart. Cathy van Beek treedt toe als inkomend voorzitter van de raad van toezicht en volgt de komende maanden Guus van Montfort op. Pieternel Hummelen en Jolanda Buwalda zijn eveneens benoemd tot lid van de raad van toezicht.

Bij Tactus Verslavingszorg treden per 1 juli Lisa Behrendt en Mala Lalbiharie toe tot de raad van toezicht. Behrendt is voorzitter van de raad van bestuur van het Elkerliek Ziekenhuis en wordt voorzitter van de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Lalbiharie wordt lid van dezelfde commissie.

Miranda Visser is per 1 juni toegetreden tot de raad van toezicht van Stichting Certe Medische Diagnostiek en Advies. De registeraccountant wordt voorzitter van de auditcommissie. Zij vervulde eerder toezichthoudende functies binnen maatschappelijke organisaties.

Jasper ten Dam is per 1 juli toegetreden tot de raad van commissarissen van Marente, een ouderenzorgorganisatie. Hij volgt Pieter van der Harst op en neemt plaats in de audit- en vastgoedcommissie.