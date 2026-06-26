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Wissels van de week | Wisselingen aan de top van zorgorganisaties en samenwerkingsverbanden

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Deze week vijf benoemingen in zorgbestuur en -toezicht. Mariëlle Bartholomeus, Joost Zielstra, Peter Heijkoop, Jan van Hoek en Mark van Winkel beginnen aan een nieuwe (neven)functie.

Mariëlle Bartholomeus is benoemd tot voorzitter van de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), de branchevereniging van 28 regionale ziekenhuizen. Bartholomeus is voorzitter van de raad van bestuur van Rivas Zorggroep en volgt Mariska Shekary-Moonen op als voorzitter van de SAZ. Binnen het SAZ-bestuur werkte zij al een jaar mee.

Joost Zielstra is benoemd tot voorzitter van ConForte, een samenwerkingsverband van vvt-organisaties in de regio Rotterdam. Zielstra is voorzitter van de raad van bestuur van Humanitas Rotterdam Rijnmond en was al vice- en interim-voorzitter van ConForte. Hij volgt Hendrik Jan van den Berg tijdelijk op, die per 1 september vertrekt als bestuursvoorzitter van Lelie Zorggroep. Bij Humanitas vormt Zielstra de raad van bestuur samen met Ellis Kastelein.

Mark van Winkel treedt per 1 september 2026 toe tot de raad van bestuur van Valkenhof, een ouderenzorgorganisatie. Hij volgt interim-bestuurder Fieke van Deutekom op. Van Winkel is nu directeur bij GGzE.

Peter Heijkoop wordt per 1 juli voorzitter van de raad van toezicht van Kentalis, een expertiseorganisatie voor zorg en onderwijs op het gebied van communicatie, taal en horen. Hij volgt Jos Aartsen op, die na afloop van zijn zittingstermijn afscheid neemt. Heijkoop is burgemeester van Leiden en was eerder onder meer wethouder van Dordrecht en bestuurder bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Jan van Hoek is benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van Jeugdbescherming Regio Amsterdam, een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Hij was eerder voorzitter van de raad van bestuur van Stichting Ipse de Bruggen en is momenteel ambassadeur van de stuurgroep kennisinfrastructuur EVB+/LVB+.

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