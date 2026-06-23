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Kentalis krijgt nieuwe voorzitter raad van toezicht

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Peter Heijkoop wordt per 1 juli benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van Kentalis.

Hij volgt Jos Aartsen op, die na afloop van zijn zittingstermijn afscheid neemt.

Overheid

Peter Heijkoop brengt brede ervaring mee als bestuurder, toezichthouder en voorzitter. Als burgemeester van Leiden, voormalig wethouder van Dordrecht en bestuurder bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hij ruime ervaring met maatschappelijke vraagstukken op het gebied van zorg, onderwijs en participatie.

Kentalis

Kentalis is een expertiseorganisatie op het gebied van communicatie, taal en horen. Met zorg, onderwijs, onderzoek en kennisdeling ondersteunt Kentalis mensen met een taalontwikkelingsstoornis, mensen die slechthorend of doof zijn en mensen met een beperking in horen en zien of mensen met meerdere communicatieve beperkingen. Heijkoop kijkt uit naar zijn nieuwe rol bij Kentalis: “Communicatie is voor iedereen de basis om mee te kunnen doen. De maatschappelijke missie van Kentalis spreekt mij niet alleen professioneel, maar ook persoonlijk aan. Vanuit mijn directe omgeving weet ik hoe ingrijpend een beperking in horen en communiceren kan zijn. Ik kijk ernaar uit om als voorzitter van de raad van toezicht bij te dragen aan het belangrijke werk van Kentalis.”

Raad van toezicht

De raad van toezicht van Kentalis geeft aan uit te kijken naar een constructieve samenwerking met Peter Heijkoop. Jos Aartsen was sinds 1 juli 2018 voorzitter van de raad van toezicht van Kentalis. Zowel de overige leden van de raad van toezicht als de raad van bestuur danken Jos Aartsen voor zijn betrokkenheid en de prettige samenwerking. Hij heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de organisatie in de afgelopen jaren.

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