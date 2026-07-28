Hardleers CuraCo moet zorg staken

Dat staat in een zojuist gepubliceerde brief van 21 juli.

CuraCo ondersteunt volwassenen met een psychische kwetsbaarheid en of een verstandelijke beperking. Volgens de Inspectie zijn er tekortkomingen zijn op de thema’s: persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener en sturen op kwaliteit en veiligheid. Ondanks een intensief toezicht-en verbetertraject, vanaf 25 juli 2025 tot nu en een bestuursrechtelijke maatregel van 25 september 2025, is het CuraCo nog steeds niet gelukt om verbeteringen aan te brengen.

Onveilige zorg

De inspectie constateert een aanhoudend gebrek aan deskundigheid, wisselende en personele bezetting en het onvoldoende sturen van de bestuurder op kwaliteit en veiligheid van zorg en het gebrek aan verbeterkracht. Dit is een risico voor de cliëntveiligheid en de continuïteit van zorg. CuraCo heeft geen tegenspraak georganiseerd in de vorm van een onafhankelijke raad van toezicht. Hierdoor ontbreekt een belangrijke vorm van intern toezicht en tegenspraak op het handelen van de bestuurder.

Slecht personeelsbeleid

De bestuurder heeft moeite met het vinden en behouden van voldoende en deskundige hulpverleners, wat tot gaten in het rooster leidt. Als gevolg daarvan zijn er op meerdere momenten geen of voldoende begeleiders op de locaties aanwezig, terwijl er wel cliënten zijn met een zeer intensieve zorgvraag die onder geen enkele omstandigheid alleen kunnen worden gelaten. Er is een beperkt aantal vaste medewerkers en een doorlopende in- en uitstroom van zzp’ers.