Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Governance
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Hardleers CuraCo moet zorg staken

,

Op last van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd moet het Aaltense zorgbedrijf de cliënten zo snel mogelijk overdragen.

Dat staat in een zojuist gepubliceerde brief van 21 juli.

CuraCo ondersteunt volwassenen met een psychische kwetsbaarheid en of een verstandelijke beperking. Volgens de Inspectie zijn er tekortkomingen zijn op de thema’s: persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener en sturen op kwaliteit en veiligheid.  Ondanks een intensief toezicht-en verbetertraject, vanaf 25 juli 2025 tot nu en een bestuursrechtelijke maatregel van 25 september 2025, is het CuraCo nog steeds niet gelukt om verbeteringen aan te brengen.

Onveilige zorg

De inspectie constateert een aanhoudend gebrek aan deskundigheid, wisselende en personele bezetting en het onvoldoende sturen van de bestuurder op kwaliteit en veiligheid van zorg en het gebrek aan verbeterkracht. Dit is een risico voor de cliëntveiligheid en de continuïteit van zorg. CuraCo heeft geen tegenspraak georganiseerd in de vorm van een onafhankelijke raad van toezicht. Hierdoor ontbreekt een belangrijke vorm van intern toezicht en tegenspraak op het handelen van de bestuurder.

Slecht personeelsbeleid

De bestuurder heeft moeite met het vinden en behouden van voldoende en deskundige hulpverleners, wat tot gaten in het rooster leidt. Als gevolg daarvan zijn er op meerdere momenten geen of voldoende begeleiders op de locaties aanwezig, terwijl er wel cliënten zijn met een zeer intensieve zorgvraag die onder geen enkele omstandigheid alleen kunnen worden gelaten. Er is een beperkt aantal vaste medewerkers en een doorlopende in- en uitstroom van zzp’ers.

Reageer op dit artikel
Meer over:GehandicaptenzorgGgzGovernanceInspectie voor de gezondheidszorg en jeugd (igj)

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

13:54 Hardleers CuraCo moet zorg staken
12:34 Brancheorganisaties ontwikkelen handreiking voor veilig AI-gebruik
8 jul 2026 Wet medezeggenschap voldoet, succes valt of staat met bestuur
2 jul 2026 Bestuursvoorzitter ’s Heeren Loo gaat naar Espria
9 jun 2026 Kamer tegen bezuinigingen op gehandicaptenzorg en langdurige ggz

Reader Interactions

Reacties