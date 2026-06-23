Inspectie grijpt in bij onveilig You-zorg Noord: cliëntenstop

You-zorg Noord moet binnen 6 weken de zorgverlening staken aan cliënten met een zware zorgindicatie. Voor de overige cliënten moet You-zorg de zorg binnen 5 maanden verbeteren. Tot die tijd mag You-zorg Noord geen nieuwe cliënten in zorg nemen.

Dat staat in de aanwijzing van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Zeer onveilige zorg

Op 17 maart bezocht de inspectie You-zorg Noord in Assen. De inspectie stelt vast dat You-zorg Noord niet voldoet aan de normen voor goede en veilige zorg. Dat blijkt onder meer uit verschillende incidenten die hebben plaatsgevonden.

Geen kennis en vaardigheden

You-zorg Noord houdt zich niet aan de eigen criteria voor cliënten met een zwaardere zorgvraag. Hierdoor verleent You-zorg Noord zorg aan cliënten met complexe zorgvragen, terwijl het personeel niet over de juiste kennis en vaardigheden beschikt. Het team beschikt over slechts één gediplomeerd zorgverlener. De inspectie ziet dat dit leidt tot grote risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg bij You-zorg Noord.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

You-zorg Noord moet beter zorgdragen dat zorgverleners weten wat ze moeten doen als seksueel grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Zorgverleners moeten werken volgens de Leidraad Veilige zorgrelatie om het risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk te maken.

Leef, werk- en leerklimaat

You-zorg Noord moet beter zorgdragen voor een veilig leef, werk- en leerklimaat voor alle betrokken. In een veilig klimaat is voor iedereen duidelijk dat vragen gesteld mogen worden, feedback welkom is, eventuele onvrede geuit mag worden en dat ongewenste gebeurtenissen worden besproken. Iedereen, zowel cliënten als zorgverleners, moet zich veilig kunnen voelen om zich uit te spreken. Dit vraagt van de bestuurders een open houding waarmee zij ruimte geven om in gesprek te gaan en in samenspraak beslissingen nemen. Het op anonieme wijze ervaringen ophalen, door een tevredenheidsonderzoek en vaste inspraakmomenten, kan daarbij helpen.

Verkrachting cliënt

Intussen wordt de 40-jarige mede-eigenaar van de vastgoedholding boven You-zorg Noord verdacht van twee ernstige zedendelicten in Assen. Hij zou in januari van dit jaar een cliënt van het zorgbedrijf hebben verkracht, zo schrijft het Dagblad van het Noorden. In augustus vorig jaar zou hij ook nog een vrouw hebben aangerand. Het is onduidelijk of dit ook gebeurde in de zorginstelling in Assen. Na de aangifte van verkrachting werd hij opgepakt. Hij zit nog altijd in voorarrest. De andere bestuurder heeft deze informatie tijdens de bezoekdag niet met de inspectie gedeeld.