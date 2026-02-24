Fokus kiest ‘moedige’ nieuwe toezichthouders

Zij volgen daarmee Mike Leers en Kees Blomberg op, die na een periode van acht jaar aftreden. Marie-Louise treedt toe als lid van de raad van toezicht en voorzitter van de auditcommissie. Aad treedt toe als lid van de raad van toezicht en voorzitter van de remuneratiecommissie.

Fokus kwam drie maanden geleden in opspraak door een rapport in opdracht van VWS, dat wees op een onveilig klimaat en grensoverschrijdend gedrag door medewerkers.

Financial excutive

Marie-Louise Dibbets is een interim financial executive en toezichthouder met focus op strategie, finance en verandermanagement. Zij heeft meer dan 30 jaar ervaring in zowel profit (financiële en transportsector) als non profit (zorg- en onderwijssector). Daarnaast is zij lid van de raad van commissarissen en voorzitter van de auditcommissie van Dokter Drenthe en vervult zij de rol als lid van de raad van advies van CKC Seminars in de Zorg. Eerder nam ze het vice-voorzitterschap van de raad van toezicht en lidmaatschap auditcommissie van stichting Pallas op zich. “Bij Fokus vraagt de toekomst om moed én nuance. Met een scherpe blik en oog voor het grotere geheel draag ik bij aan weloverwogen keuzes die vandaag versterken en morgen standhouden.”

Zorgtoezichthouder

Aad Koster is op dit moment onder meer voorzitter van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn), voorzitter rvt Driestroom te Elst en Lid van de ZonMW-commissie Ondersteuning Regionale Samenwerking. Daarvoor werkte hij in diverse leidinggevende en bestuurlijke posities bij brancheverenigingen. Ook was Aad directeur van vvt-branchevereniging ActiZ in de periode 2006 tot 2015. “Fijn om voor een organisatie als Fokus, die 50 jaar geleden ontstaan is uit de wens om mensen ondanks hun fysieke beperking hun eigen regie, autonomie en gelijkwaardigheid te laten realiseren, toezichthouder te worden. Er is sinds de oprichting veel veranderd en er komen nieuwe uitdagingen aan. Ik kijk er naar uit om met alle betrokkenen daar het gesprek over aan te gaan.”

Grensoverschrijdend gedrag

In het rapport van drie maanden geleden stond dat veel mensen met een fysieke beperking die gebruik maken van zorgorganisatie Fokus, te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag door medewerkers. Cliënten melden onthouding van zorg, structurele nalatigheid, vernedering, intimidatie, verwaarlozing en zelfs agressie en geweld. Klachten zouden vaak geen gehoor krijgen en rechten worden geschonden. Ook medewerkers ervaren agressie en intimidatie, maar dan van cliënten. Zij spreken van ‘grenzeloosheid’ bij oproepen om hulp. Het onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van het ministerie van VWS na Kamervragen en klachten van bewoners.

Fokus erkent dat verbeteringen nodig zijn en zegt te werken aan betere dienstverlening en werkomstandigheden. Sinds 1 oktober is een interim-bestuurder aangesteld om de doorontwikkeling van de organisatie te begeleiden.

Fokus

Fokus maakt naar eigen zeggen al sinds 1974 “een gewoon en vrij leven mogelijk voor mensen met een fysieke beperking”. Dat doet zij door zorg en assistentie op afroep te bieden in en om de aangepaste woning van de cliënt, 24 uur per dag, zeven dagen per week. De woning huurt de cliënt van de woningcorporatie. Fokus bestaat verspreid over heel Nederland uit 98 zogenoemde Fokusprojecten, met 1400 Fokuswoningen. De organisatie heeft een omzet van 121 miljoen euro.