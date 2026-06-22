Rivas-bestuurder wordt voorzitter Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen

Onder de paraplu van de SAZ vallen 28 regionale ziekenhuizen. Bartholomeus zit een jaar in het bestuur neemt het voorzitterschap over van Mariska Shekary-Moonen. “De SAZ voelt voor mij al jaren als een plek waar ik me thuis voel”, laat ze weten. “Ik ervaar van dichtbij wat ons bindt: de kracht van regionale ziekenhuizen, de onderlinge verbondenheid en de bereidheid om met lef en creativiteit te blijven vernieuwen.”

Stem regionale ziekenhuizen

Ze zegt als voorzitter de stem van de regionale ziekenhuizen helder en goed onderbouwd te zullen laten klinken. Volgens Bas Wallis de Vries ziet de remuneratiecommissie in Bartholomeus “een veelzijdige, bevlogen, verbindende en inhoudelijk sterke voorzitter die gelooft in de kracht van samenwerken, van samen doen.” Haar ervaring als bestuurder van een ketenorganisatie zou bovendien de nodige expertise met zich meebrengen.