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Thema: Ziekenhuiszorg
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Laurentius Ziekenhuis benoemt nieuwe bestuurder

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Esther Willems wordt de nieuwe bestuurder van het Laurentius Ziekenhuis. Vanaf 1 oktober vormt zij samen met David Jongen de raad van bestuur.

Esther Willems studeerde Human Resource Management and Services en Bedrijfskunde aan Zuyd Hogeschool. Vervolgens behaalde zij aan Maastricht University de master Recht, Arbeid en Gezondheid. Bij thuiszorgorganisatie Proteion vervulde zij diverse management- en directiefuncties.

Van Zuyderland naar Laurentius

In 2017 maakte Willems de overstap naar Zuyderland, waar zij onder meer werkzaam was als manager P&O en manager bestuurszaken. Sinds mei 2024 is zij als directeur care verantwoordelijk voor de zorgcentra, thuiszorg en thuishulp. In die functie draagt zij de eindverantwoordelijkheid voor circa 4.500 medewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg (vvt).

Vanaf 1 oktober begint Willems als bestuurder van het Laurentius Ziekenhuis. “In de afgelopen vijftien jaar heb ik diverse directiefuncties vervuld in het ziekenhuis en de ouderenzorg. Voor mij voelt deze stap naar een bestuursfunctie als een logisch vervolg”, reageert Willems op haar benoeming. “Ik kies bewust voor Laurentius: een ziekenhuis met een sterke regionale verankering en een stevige bestuurlijke opgave.” Ze vormt dan samen met oud-Zuyderlandcollega David Jongen de raad van bestuur. Jongen begon afgelopen mei als bestuursvoorzitter van het Roermondse ziekenhuis.

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