Limburgse thuiszorg start gezamenlijk coördinatiepunt

,

Thuiszorgaanbieders in de Westelijke Mijnstreek hebben woensdag een centraal coördinatiepunt voor zorgvragen gelanceerd. “Door meer samen te werken kunnen we de thuiszorg veel beter coördineren”, reageert Esther Willems, directeur bij Zuyderland Care.

Het Thuiszorgpunt wordt één centraal meldpunt voor iedereen uit de Westelijke Mijnstreek die thuiszorg nodig heeft. Zowel verwijzers als zorgvragers kunnen hier hun hulpvraag stellen. 

Ontlasten

Met het meldpunt willen de organisaties zowel de personeelstekorten als toenemende zorgvraag aanpakken. “Cliënten krijgen sneller de juiste zorg en huisartsen en andere verwijzers worden ontlast. Zo maken we samen de zorg toegankelijker, overzichtelijker én toekomstbestendig”, aldus Willems.

Het Thuiszorgpunt is opgericht door Zuyderland, Buurtzorg, Cicero Zorggroep, CSZL, Elis Thuiszorg, HappyZorg, Vivantes Ouderenzorg en Zorg Groep Beek. Daarnaast zijn zorgverzekeraars CZ en VGZ bij het initiatief betrokken, dat sinds 1 oktober in de lucht is.

Meer over:OuderenzorgPassende zorgSamenwerkingThuiszorg

