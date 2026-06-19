Wissels van de week | Bestuurders vertrekken bij HMC en UMCG

In de zorgsector zijn opnieuw verschillende bestuurs- en toezichtswisselingen bekendgemaakt. Bij UMCG is het vertrek van bestuursvoorzitter Ate van der Zee aangekondigd en ook een bestuurslid van HMC vertrekt. Delta Dokters benoemt een nieuwe medisch directeur-bestuurder en Careyn versterkt de raad van toezicht.

Ate van der Zee stopt per 15 april 2027 als bestuursvoorzitter van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Hij zal dan met pensioen gaan. Gynaecoloog en oncoloog Van der Zee werkt al sinds 1995 in het UMCG, waar hij in 2000 werd benoemd tot hoogleraar. Hij is sinds 2019 bestuursvoorzitter en maakt sinds 2013 deel uit van de raad van bestuur. Tussen 2016 en 2019 was hij vicevoorzitter. Een opvolger is nog niet bekendgemaakt.

Sofie Fransen is per 15 juni benoemd tot medisch directeur-bestuurder van Delta Dokters, een regionale huisartsenorganisatie in Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Rozenburg. Fransen werkte eerder als chirurg en huisarts en vervulde diverse bestuurlijke functies binnen de zorg. Zij vormt samen met de algemeen directeur de directie van Delta Dokters.

Martijn Wiesenekker, CFO en lid van de raad van bestuur van Haaglanden Medisch Centrum (HMC) vertrekt eind 2026. Wiesenekker was ruim vier jaar verbonden aan HMC. Hij wil zich vanaf volgend jaar richten op interim-opdrachten als bestuurder en toezichthoudende functies. Binnen de raad van bestuur werkt hij samen met bestuursvoorzitter Mario de Korte en Pieternel Hummelen.

Tanja ten Berge is benoemd tot lid van de raad van toezicht van Careyn, een ouderenzorgorganisatie voor wijkverpleging, verzorging en verpleeghuiszorg in Utrecht en Zuid-Holland. Ten Berge is adviseur en toezichthouder en vervult verschillende toezichthoudende functies binnen de zorg. Met haar komst is de raad van toezicht weer voltallig. De raad van bestuur van Careyn wordt geleid door Mark van Houdenhoven.