Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Personeel
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Wissels van de week | Nieuwe bestuurders voor Zorgpartners, SIG en SBOS

,

Nieuwe benoemingen bij een ouderenzorgorganisatie, gehandicaptenzorgorganisatie en opleidingsorganisaties voor sportgeneeskunde.

Frida van der Sloot treedt per 1 november 2026 toe tot de raad van bestuur van Zorgpartners Midden-Holland, een ouderenzorgorganisatie. Zij is nu bestuurder van De Zellingen, eveneens een ouderenzorgorganisatie. Samen met bestuursvoorzitter Marianne Straks vormt zij vanaf haar aantreden de raad van bestuur. Zij volgt geen specifieke bestuurder op; met haar komst is het bestuur weer compleet.

Astrid Reulen treedt per 1 augustus 2026 toe als bestuurder van Stichting SIG, een organisatie voor gehandicaptenzorg. Zij volgt Jan Kroft op, die jarenlang leiding gaf aan de organisatie. Reulen is al jarenlang werkzaam bij Stichting SIG en vervulde achtereenvolgens functies binnen P&O, het managementteam en de rol van waarnemend bestuurder.

Joas Duister is per 1 september 2026 benoemd tot directeur-bestuurder van de Stichting Beroepsopleiding tot Sportarts (SBOS) en de Stichting Academie Sportgeneeskunde, organisaties voor de opleiding en deskundigheidsbevordering binnen de sportgeneeskunde, onder de vlag van Sportgeneeskunde Nederland. Hij is nu manager Externe Relaties & Strategie bij SBOH, werkgever van artsen in opleiding buiten het ziekenhuis. Eerder werkte hij in managementfuncties bij Menzis. Duister volgt Bart van Veldhuizen op, die de functies sinds 1 maart 2019 vervulde.

Reageer op dit artikel
Meer over:PersonaliaPersoneelZorgbestuurder

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

10:29 Wissels van de week | Nieuwe bestuurders voor Zorgpartners, SIG en SBOS
2 jul 2026 Ingrid Wolf-de Jonge leidt Spaarne Gasthuis bij besluit acute zorg
29 jul 2026 Astrid Reulen bestuurder bij Stichting SIG
27 jul 2026 Zorgpartners Midden-Nederland benoemt nieuwe bestuurder
24 jul 2026 Wissels van de week | Bestuurswisselingen bij Isala, Altrecht en Anton Constandse

Reader Interactions

Reacties