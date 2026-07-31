Wissels van de week | Nieuwe bestuurders voor Zorgpartners, SIG en SBOS

Frida van der Sloot treedt per 1 november 2026 toe tot de raad van bestuur van Zorgpartners Midden-Holland, een ouderenzorgorganisatie. Zij is nu bestuurder van De Zellingen, eveneens een ouderenzorgorganisatie. Samen met bestuursvoorzitter Marianne Straks vormt zij vanaf haar aantreden de raad van bestuur. Zij volgt geen specifieke bestuurder op; met haar komst is het bestuur weer compleet.

Astrid Reulen treedt per 1 augustus 2026 toe als bestuurder van Stichting SIG, een organisatie voor gehandicaptenzorg. Zij volgt Jan Kroft op, die jarenlang leiding gaf aan de organisatie. Reulen is al jarenlang werkzaam bij Stichting SIG en vervulde achtereenvolgens functies binnen P&O, het managementteam en de rol van waarnemend bestuurder.

Joas Duister is per 1 september 2026 benoemd tot directeur-bestuurder van de Stichting Beroepsopleiding tot Sportarts (SBOS) en de Stichting Academie Sportgeneeskunde, organisaties voor de opleiding en deskundigheidsbevordering binnen de sportgeneeskunde, onder de vlag van Sportgeneeskunde Nederland. Hij is nu manager Externe Relaties & Strategie bij SBOH, werkgever van artsen in opleiding buiten het ziekenhuis. Eerder werkte hij in managementfuncties bij Menzis. Duister volgt Bart van Veldhuizen op, die de functies sinds 1 maart 2019 vervulde.