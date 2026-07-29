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Astrid Reulen bestuurder bij Stichting SIG

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Astrid Reulen is per 1 augustus 2026 aangetreden als bestuurder van Stichting SIG. Zij volgt Jan Kroft op, die jarenlang leiding gaf aan de organisatie. SIG biedt kleinschalige begeleiding op maat voor mensen met een beperking en/of autismeverwante stoornis.

Reulen is al vele jaren verbonden aan SIG en heeft zich vanuit de inhoud ontwikkeld tot bestuurder. Na een staffunctie bij personeel en organisatie maakte zij de overstap naar de lijn. Als lid van het managementteam droeg zij verantwoordelijkheid voor onder meer personeel en organisatie, vastgoed en facilitair, de cliëntenreis en de inhoudelijke aansturing van woonprojecten. De afgelopen jaren vervulde zij tevens de rol van waarnemend bestuurder.

Nieuwe raad van toezicht

Stichting SIG heeft daarnaast haar raad van toezicht versterkt met de toetreding van drie nieuwe leden. Marianne de Vries neemt plaats in de kwaliteitscommissie, met ruim 25 jaar ervaring in de zorg als manager, adviseur en bestuurssecretaris.

Gati Mulder, neemt als radiotherapeut-oncoloog zowel medische als bestuurlijke ervaring mee en treedt toe tot de auditcommissie. Wietse de Vries, met ervaring op het gebied van bestuur en bedrijfsvoering, completeert de raad van toezicht en neemt eveneens zitting in de kwaliteitscommissie.

Lees ook op Zorgvisie het interview met Jan Kroft en Astrid Reulen over goed werkgeverschap: ‘Ga niet voor structuur, maar cultuur’

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