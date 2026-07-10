Wissels van de week | Nieuwe rvt-leden voor Amstelring, Markenheem en Amarant

Raden van toezicht bij meerdere zorgorganisaties zijn deze week aangevuld of vernieuwd. Daarnaast zijn aan het Radboudumc twee nieuwe hoogleraren benoemd en ontving een voormalig VWS-minister een koninklijke onderscheiding.

Amstelring heeft per 1 augustus Vivian Broex benoemd tot collegiaal voorzitter van de raad van toezicht van de ouderenzorgorganisatie. Zij is bestuursvoorzitter van het Diakonessenhuis en deelt het voorzitterschap met Annelies Versteegden. Op dezelfde datum treedt ook Elnathan Prinsen, lid van de raad van bestuur van Parnassia Groep, toe tot de raad van toezicht met de portefeuille kwaliteit. De raad van bestuur van Amstelring bestaat uit Aline Poolen en Jeroen Lambriks.

Markenheem heeft per 1 augustus drie nieuwe leden benoemd in de raad van toezicht van de ouderenzorgorganisatie. Marjan Nekkers, directeur-bestuurder van Woningstichting Beter Wonen, wordt voorzitter van de commissie Financiën en Vastgoed. Hans Somer, bestuurder van Zinzia Zorggroep, wordt voorzitter van de commissie Kwaliteit, Veiligheid en HRM. Femke Nauta, HR Director W&R bij Rabobank, wordt lid van diezelfde commissie. De drie vullen vacatures in die vorig jaar zijn ontstaan.

Amarant heeft per 1 juli Yvonne Bieshaar en Pieterbas Lalleman benoemd tot lid van de raad van toezicht van de gehandicaptenzorgorganisatie. Bieshaar was onder meer directeur sociaal domein bij de gemeente Eindhoven en partner bij BMC Advies. Lalleman is lector Verpleegkunde door de Tijd aan Fontys Hogeschool en heeft een brede achtergrond als verpleegkundige, onderzoeker en toezichthouder. Zij versterken de raad van toezicht, sinds 1 juli onder voorzitterschap van Ton Christophersen.

Sharita Ramautar is begin juli voorzitter geworden van de raad van toezicht van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Ramautar, internist-endocrinoloog bij Haaglanden Medisch Centrum, was sinds februari 2025 lid van de raad van toezicht. Zij volgt Guido van de Logt op, die zeven jaar lid was van de raad van toezicht, waarvan de laatste jaren als voorzitter.

Wouter van Geffen is per 1 juli benoemd tot hoogleraar Longziekten, in het bijzonder thoracale oncologie, aan het Radboudumc en de Radboud Universiteit. Van Geffen is sinds oktober 2025 hoofd van de afdeling Longziekten van het universitair medisch centrum. Daarvoor was hij longarts in het Frisius Medisch Centrum in Leeuwarden, waar hij het longoncologiecentrum uitbouwde tot een topklinisch centrum.

Ritse Mann is per 1 juli voor een periode van vijf jaar benoemd tot hoogleraar Borstradiologie aan het Radboudumc en de Radboud Universiteit. Mann werkt sinds 2013 als borst- en interventieradioloog bij het universitair medisch centrum en is sinds 2019 daarnaast parttime borstradioloog bij het Nederlands Kanker Instituut. Internationaal is Mann voorzitter van de commissie wetenschap van de European Society of Breast Imaging (EUSOBI). Daar zorgt hij voor een uniforme aanpak van beeldvorming voor borstkanker in heel Europa.

Koninklijke onderscheiding

Voormalig VWS-minister, Eerste Kamervoorzitter en senator Jan Anthonie Bruijn heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij kreeg het lintje als dank voor zijn inzet voor de parlementaire democratie en het bestuur van Nederland.