IGJ stopt dwangsomtraject Medical Event Assistance

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het dwangsomtraject bij Medical Event Assistance in Amstelveen stopgezet. Eerder bleek dat de organisatie onder andere de bekwaamheid van zorgverleners niet toetste. Medical Event Assistance heeft verbeteringen in de zorg doorgevoerd.

Opmerkelijk is dat Medical Event Assistance volgens de IGJ de begunstigingstermijn van vier weken niet heeft gehaald, maar de verbeteringen wel heeft doorgevoerd voordat een eerste dwangsom werd verbeurd. Dit betekent, stelt de IGJ, dat Medical Event Assistance geen dwangsom hoeft te betalen.

Bevoegd en bekwaam

In november legde de IGJ een last onder dwangsom op. Het traject begon met een aanwijzing in september 2025. Medical Event Assistance moest zorgen voor een ‘Medisch Manager Evenementenzorg’. De ze manager moet de bevoegd- en bekwaamheid van de zorgverleners vaststellen. Ook moest Medical Event Assistance van de IGJ borgen dat risicovolle- en voorbehouden handelingen alleen uitgevoerd worden door zorgverleners die daarvoor bevoegd en bekwaam zijn.

Last onder dwangsom

Medical Event Assistance stelde daarop weliswaar een Medisch Manager Evenementenzorg aan, maar werd nog altijd niet vastgelegd welke handelingen zorgverleners mogen uitvoeren en de bekwaamheid van de zorgverleners werd niet getoetst. De inspectie legde daarom in november een last onder dwangsom op. De dwangsom bedroeg 5.000 euro voor iedere vier weken dat Medical Event Assistance niet voldeed aan de eisen, met een maximum van 10.000 euro. Voor deze last gold een begunstigingstermijn van vier weken.

De inspectie bezocht Medical Event Assistance in december opnieuw en nu had de organisatie wel alle verbeteringen doorgevoerd.

Medical Event Assistance biedt medische hulpverlening en spoedzorg op evenementen.