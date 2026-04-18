Tuchtcollege Amsterdam berispt chirurg die assistent ‘ezel’ noemt

Een plastisch chirurg die een operatieassistente tijdens een operatie uitmaakte voor “ezel” was grensoverschrijdend bezig. Dat heeft het regionaal tuchtcollege in Amsterdam bepaald. De chirurg krijgt een berisping en loopt bij herhaling kans op een schorsing.

De chirurg en assistente waren op 8 juli 2025 bezig met een liposuctie, toen de operatie dreigde uit te lopen. Nadat de assistente aan de rest van de kliniek had gemeld dat de operatie dreigde uit te lopen, viel de chirurg verbaal tegen haar uit. Op audio-opnamen, opgenomen door een anesthesiemedewerker in de operatiekamer, is te horen dat de chirurg de vrouw een ezel noemt.

Grensoverschrijdend gedrag

Beide assistentes hebben na de operatie het voorval aangekaart bij de teamleider, maar moesten die dag nog meer operaties uitvoeren. Omdat de anesthesiemedewerker heeft verklaard na het voorval minder alert en minder aardig te zijn geweest naar opvolgende patiënten, wordt het grensoverschrijdende gedrag de plastisch chirurg extra aangerekend. (ANP)

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

