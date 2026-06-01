Bestuurder verbetert niet genoeg, aanwijzing voor Brabantse zorgaanbieder

Op 10 februari bezocht de inspectie Balans Thuiszorg, na een eerder bezoek in 2025. De inspectie stelde vast dat Balans Thuiszorg tijdens het vervolgbezoek niet voldoet aan 4 getoetste normen voor goede en veilige zorg. Balans Thuiszorg werkt onder andere niet volgens de richtlijnen voor het veilig geven van medicijnen.

Te weinig verbeterkracht

De bestuurder heeft te weinig verbeterkracht, organiserend vermogen en leiderschap laten zien om beleid op te stellen dat voldoet aan wet- en regelgeving, aldus de IGJ. “Balans Thuiszorg voerde in de afgelopen periode onvoldoende verbeteringen door. Daarmee zijn er nog steeds risico’s voor de cliënten.”

De inspectie zegt het noodzakelijk te vindenom een aanwijzing op te leggen, omdat zij onvoldoende vertrouwen heeft dat Balans Thuiszorg zonder ingrijpen van de inspectie op korte termijn de benodigde verbeteringen zal doorvoeren en borgen. Balans Thuiszorg moet uiterlijk 12 september 2026 voldoen aan de normen uit de aanwijzing.