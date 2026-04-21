Inspectie onderzoekt Yes We Can Clinics na BOOS-uitzending

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet onderzoek naar ‘Yes We Can Clinics’. De kliniek voor hulp aan jonge mensen met psychische problemen of verslaving was onderwerp van een kritische aflevering van het programma BOOS begin deze maand.

In de aflevering worden negatieve ervaringen met de kliniek besproken. Ook andere media berichtten over de kliniek. “Er is onlangs veel informatie bekendgemaakt door anderen, de inspectie krijgt hier veel vragen over”, aldus de IGJ, die geen media of organisaties bij naam noemt. De IGJ houdt nu “toezicht” op de kliniek, naar aanleiding van “de aard en de ernst van deze signalen”. Het is ongebruikelijk dat de inspectie informatie deelt over zulke signalen en wat de inspectie daar precies mee doet.

De IGJ brengt bezoeken aan de kliniek, waarbij inspecteurs spreken met bestuurders, medewerkers, behandelaren, ouders en jongeren. Afhankelijk van de uitkomst bepaalt de inspectie wat de volgende stap moet zijn. (ANP)

