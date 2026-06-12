Een deel van de ziekenhuizen haalt de verhoogde volumenormen kankerzorg niet

Een deel van de ziekenhuizen heeft moeite om de hogere volumenormen voor oncologische ingrepen te halen. Dat blijkt uit een analyse door Kompas in Zorg en BS Health Consultancy . De normen werden voor 2025 verhoogd in het kader van het Integraal Zorgakkoord.

Beeld: blende11.photo/stock.adobe.com

Aanbieders van medisch specialistische zorg moeten ieder jaar volume- en kwaliteitsgegevens aanleveren bij Zorginstituut Nederland. De normen zijn voor allerlei aandoening opgesteld door wetenschappelijke verenigingen. Zo ook de indicatorenset Oncologie gebaseerd op het SONCOS-normeringsrapport, waarin de oncologische normen zijn opgenomen. Om inzicht te krijgen in het wel of niet behalen van verscheidene SONCOS-volumenormen in 2025, zijn Kompas in Zorg en BS Health Consultancy in de gegevens bij het Zorginstituut gedoken.

In deze figuur zijn 8 SONCOS-volumenormen weergegeven waarvan de norm in 2025 10-ofmeer bedroeg.

In onderstaand figuur zijn 12 SONCOS-volumenormen opgenomen waarvan de norm in 2025 20-of meer bedroeg.

Acht procent voldoet niet

Bij deze 20 in kaart gebrachte SONCOS-volumenormen voldoet circa 8 procent van de ziekenhuizen niet aan de gestelde norm in 2025.

Normen verhoogd

Er zijn bij de SONCOS-indicatoren waarvan de norm in 2025 10-of-meer bedroeg relatief veel ziekenhuizen die (nog) niet voldoen aan de norm ten aanzien van het aantal nieuwe behandelde patiënten met stadium I testiscarcinoom. Voor deze indicator is de norm verhoogd voor 2025. In 2024 lag de norm nog op 5-of meer.

Bij de SONCOS-indicatoren waarvan de norm in 2025 20-of-meer bedroeg zijn relatief veel ziekenhuizen die (nog) niet voldoen aan de norm ten aanzien van het aantal operatieve oncologische ingrepen aan de nier en de norm ten aanzien van het aantal verrichte partiële nefrectomieen op het gebied van niercelcarcinoom. Ook voor deze twee indicatoren geldt dat in 2024 de norm lager lag. Toen bedroeg de norm 10-of meer.

Concentratieafspraken

De normverhoging is het gevolg van de in het IZA gemaakte ‘Tranche 1 concentratieafspraken oncologie en vaatchirurgie’. Het doel van de indicatorenset is het monitoren van de oncologische beroepsnormen voor interne sturing binnen ziekenhuizen en het verkrijgen van transparantie. Ook wordt de informatie gebruikt voor de zorginkoop door de zorgverzekeraars.

Het op structurele basis niet voldoen aan de normen zou moeten leiden tot consequenties, zoals het niet meer uitvoeren of inkopen van de behandeling of het zoeken van (regionale) samenwerking op het betreffende gebied