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Thema: Eerstelijnszorg
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Inspectie zet Rhoonse huisarts uit functie

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De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) heeft een huisarts uit Rhoon een last tot onmiddellijke onthouding van beroepsactiviteiten (loob) opgelegd. Het tuchtcollege beoordeelt of de huisarts haar werkzaamheden weer mag hervatten.

De inspectie ontving meerdere meldingen over de wijze waarop de huisarts de zorgverlening aan patiënten inricht. Hierop stelde de IGJ een onderzoek in. “De inspectie komt tot de conclusie dat er sprake is van een zeer risicovolle situatie voor de veiligheid van patiënten en de zorg”, constateert de toezichthouder.

Ernstige benadeling

De IGJ stelt dat de gedragingen van de huisarts in het Zuid-Hollandse dorp hebben geleid tot ernstige benadeling van de gezondheid van personen of een aanmerkelijke kans daarop. Ook constateert de toezichthouder dat de gedragingen van de huisarts “blijk geven van een persoonlijkheid die zich niet verdraagt met het door haar uitgeoefende beroep”.

Volgens de toezichthouder zijn de gedragingen van “zodanige aard dat het belang van de volksgezondheid meebrengt”. De zorgverlener moet daarom haar beroepsactiviteiten staken, totdat het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg over haar handelen heeft geoordeeld.

Ingrijpende maatregel

De maatregel is op 15 juli uitgedeeld. “De inspectie is zich ervan bewust dat het een ingrijpende maatregel is voor zorgverlener en patiënten, maar gelet op de conclusie van het onderzoek acht de inspectie dit noodzakelijk.” De huisarts heeft niet gereageerd op de maatregel.

De IGJ heeft de huisarts gemeld dat zij als zorgaanbieder zelf moet zorgdragen voor de continuïteit van zorg van haar praktijk. Bijvoorbeeld door het inhuren van een waarnemend huisarts. “Lukt dat niet op korte termijn, dan verwacht de inspectie dat de huisarts in overleg treedt met de zorgverzekeraar.” Ook moet zij de patiënten informeren over de maatregel.

Tuchtcollege

Het tuchtcollege beoordeelt verder over de geschiktheid van de huisarts en of zij haar werkzaamheden kan hervatten.

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