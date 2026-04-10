3,5 miljoen voor 15 onderzoekers Maastricht UMC+

De in totaal 3,5 miljoen euro uit het Academisch Fonds van MUMC+ gaat vooral naar onderzoek op het gebied van preventie en vitaliteit, en expertisecentra voor zeldzame aandoeningen.

De jury van het Academisch Fonds, gevormd door het Stafconventsbestuur (de medische staf) en de Cliëntenraad, roemt de bevlogenheid en het innovatieve niveau van de inzendingen. “De selectie van de winnaars was dan ook bijzonder uitdagend”, zegt Marc Spaanderman, inmiddels voormalig lid van het Stafconventsbestuur en voor de laatste maal jurylid van het Academisch Fonds. “Stuk voor stuk paren ze innovatieve creativiteit en een gedegen wetenschappelijke aanpak aan een grote betrokkenheid met de patiënten voor wie we het in het Maastricht UMC+ uiteindelijk allemaal doen.”

Het Academisch Fonds bestaat sinds 2011 en is een initiatief van het Stafconventsbestuur. Het biedt talentvolle professionals een vliegende start in hun carrière of ondersteunt hen in hun verdere loopbaanontwikkeling, terwijl het tegelijkertijd het academisch profiel van het Maastricht UMC+ versterkt. Het Academisch Fonds kent geen jaarlijks vast budget, maar wordt gevuld uit de financiële resultaten van het ziekenhuis.