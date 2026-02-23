Gupta raadt huidige budgetbekostiging SEH af

Het is onverstandig om de budgetbekostiging van de spoedeisende hulp in de huidige vorm door te zetten. Dat stelt Gupta Strategists. De “tussenstap richting een groeipad” die per 2027 wordt ingevoerd, draagt niet bij aan de doelen van Kabinet-Schoof en heeft volgens het adviesbureau ongewenste effecten.

Foto: Anela/peopleimages.com/stock.adobe.com

Kabinet-Schoof wilde budgetbekostiging voor de spoedeisende hulp invoeren. Dit zou (kleine) ziekenhuizen meer financiële zekerheid geven, samenwerking tussen ziekenhuizen en overige zorgpartijen bevorderen, marktwerking in de zorg verminderen en zorgen voor een toegankelijke acute zorg in elke regio.

Budgetneutraal is administratieve nachtmerrie

De eerste stap richting budgetbekostiging wordt in 2027 gezet. Elke SEH krijgt dan jaarlijks 4,6 miljoen euro. Maar: dit moest budgetneutraal. En daar zit volgens de adviseurs van Gupta Strategists een groot probleem. Want hoe regel je dat?

Zorgverzekeraars betalen de SEH nu via dbc’s en sommige ziekenhuizen krijgen daar bovenop een beschikbaarheidsbijdrage. Om de SEH budgetneutraal te betalen moet elk ziekenhuis de tarieven van andere behandelingen verlagen. Ziekenhuizen die veel behandelen hoeven minder te verlagen per behandeling dan kleine ziekenhuizen. Hierdoor gaan de tarieven per behandeling uit elkaar lopen.

Daarbij moeten de verschillende zorgverzekeraars samen het geld bij elkaar leggen voor die 4,6 miljoen. Het is op z’n minst een heel uitzoekwerk om te bepalen welke verzekeraar welk budget aan de SEH gaat geven. Deze exercitie kost veel (administratief) werk. Bovendien gaat het om concurrentiegevoelige informatie.

Doelen niet in zicht

Deze tussenstap van 2027 draagt daarnaast niet bij aan de doelen van het kabinet, blijkt uit het Gupta-onderzoek.

Het grootste probleem van de acute zorg is momenteel het personeelstekort. Dat wordt niet opgelost met deze budgetbekostiging. en doordat het budgetneutraal moet, verandert er niks aan de financiële positie van de ziekenhuizen. Ketenpartners gaan er ook niet automatisch van samenwerken.

En tenslotte vermindert de marktwerking in de zorg amper met dit plan. Gutpa berekende dat kleine ziekenhuizen slechts 2 procent minder afhankelijk worden van marktwerking met deze vorm van bekostigen. Maar voor grote ziekenhuizen is het nog effect kleiner.

Eerst visie, dan financiën

“Als je de problemen wilt oplossen, moet je eerst een inhoudelijke visie ontwikkelen”, stelt Dion Coumans, partner en onderzoeker bij Gupta Strategists. Dit sluit aan bij het advies van de NZa om een normenkader voor de acute zorg te ontwikkelen. Die visie gaat bijvoorbeeld over welke je spoedzorg dichtbij wilt houden. “Op basis van die visie kan je dan een bekostigingsstructuur vormgeven die de doelen van die visie bewerkstelligt.”

“Wij raden budgetbekostiging voor de SEH an sich niet af”, verduidelijkt Coumans. “Het gaat erom dat de tussenstap die in 2027 moet ingaan een onverstandig plan is. Het zorgt voor heel veel uitzoekwerk en extra administratie en het draagt niet bij aan de doelen die kabinet-Schoof heeft gesteld.”

Daarom adviseren de onderzoekers om de tussenstap van 2027 over te slaan: “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.”