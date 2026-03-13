Zorgministers bekijken nog wat motie gehandicaptenzorg ‘betekent’

Het is nog niet duidelijk wat de aangenomen motie over niet bezuinigen in de gehandicaptenzorg betekent voor de zorgplannen van het kabinet, stelt zorgminister Sophie Hermans.

Voorafgaand aan de ministerraad zei Hermans dat ze dat samen met haar collega-minister Mirjam Sterk “rustig moet gaan bekijken”.

Motie aangenomen

Een voorstel van ChristenUnie-leider Mirjam Bikker om niet te bezuinigen op de gehandicaptenzorg werd met een minimaal verschil van 75 tegen 74 stemmen aangenomen. Het kabinet wil voor ongeveer 10 miljard euro bezuinigen in de zorg. Dat moet volgens de coalitiepartijen leiden tot een beter zorgsysteem, maar het geld wordt ook gebruikt voor onder meer de investeringen in defensie.

Kwaliteit overeind houden

De coalitie heeft geen meerderheid, waardoor alle plannen kunnen worden weggestemd. Volgens Hermans moet zij samen met de Tweede Kamer “een gedeelde basis” vinden. “Wat moeten we doen om de kwaliteit overeind te houden? De volgende stap is kijken hoe we daar gaan komen.” (ANP)

Gerelateerd nieuws

13 mrt 2026 Zorgministers bekijken nog wat motie gehandicaptenzorg 'betekent'
23 feb 2026 Gupta raadt huidige budgetbekostiging SEH af
3 feb 2026 NZa maakt nieuwe bekostiging mogelijk voor samenwerken in de eerstelijn
7 jan 2026 Onenigheid over tarieven: tijdelijk verblijfexperiment een jaartje in de koelkast
4 dec 2025 Utrechtse start-up haalt 11 miljoen op voor afbreker ziekmakers

Interessant voor u

160 David Jongen: ‘Ik had persoonlijke beveiliging nodig’

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Regionale samenwerking essentieel voor toekomst ouderenzorg

Naar de podcast

159 Fred Plukker: ‘Interim-zorgbestuurder is goed betaalde voyeur’

Naar de podcast

158 Het coalitieakkoord: zegen of ramp voor de gezondheidszorg? 

Naar de podcast

157 Dit wil de meest invloedrijke zorgbestuurder van Jetten 1

Naar de podcast

156 | De Skipr99 komt eraan, dit zijn de trends in de nieuw lijst

Naar de podcast

  1. Jorrit Stroosma

    Linksom of rechtsom zal er volgens dit kabinet flink bezuinigd moeten worden op de zorg. Het komt niet bij ze op om de bredere financiële schouders meer te laten betalen, bijvoorbeeld door de inkomensafhankelijke zorgbijdrage niet te maximaliseren. Zie maar hoe ze de “vrijheidsbijdrage” vorm gegeven hebben, de lagere- en middeninkomens betalen meer dan hogere inkomens.