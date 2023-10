Kamer wil acute zorg financieren via beschikbaarheid

Een Kamermeerderheid wil dat het demissionaire kabinet stappen zet om de SEH’s in ziekenhuizen meer te financieren op basis van beschikbaarheid. Bij de afronding van het Kamerdebat over ziekenhuiszorg op 26 oktober, kreeg een motie van de SP steun van een Kamermeerderheid. De Kamer wil ook dat het ziekenhuis in Heerlen een volwaardig ziekenhuis blijft met SEH en IC.

Volgens de motie leidt de huidige financiering van betaling per behandeling tot problemen bij streekziekenhuizen. Vanwege geldnood hebben ze grote moeite om de SEH open te houden, zoals onlangs bleek bij de SEH’s in Zoetermeer en Zutphen. Daarnaast doen ziekenhuizen in Friesland en Limburg onderzoek naar scenario’s voor 2030 met minder SEH’s.

Afschaling SEH

Tijdens het Kamerdebat op 25 oktober bleek al dat SP, PvdA/GL, CDA en PVV willen dat het uitkleden van streekziekenhuizen stopt. “We mogen het niet als natuurverschijnsel accepteren dat streekziekenhuizen een SEH of IC sluiten uit geldgebrek”, zei Julian Bushoff, Kamerlid-PvdA/GL. Hij verwees naar de afschaling van de SEH in de ziekenhuizen in Zutphen en Zoetermeer. “Belangen van burgers en inwoners tellen niet mee”, zei SP-Kamerlid Jimmy Dijk. “De mening van banken en zorgverzekeraars weegt zwaarder. De trend van sluiten van SEH’s in streekziekenhuizen moet stoppen.” “Kuipers dendert door op het pad van concentratie en sluiting van vitale afdelingen”, vond ook PVV-Kamerlid Fleur Agema.

Sluiting SEH

Ook coalitiepartij-CDA maakt zich al jaren sterk voor de kwetsbare positie van streekziekenhuizen. “Realiseert de minister wel dat 50 procent van de instroom in ziekenhuizen via de SEH gaat?”, vroeg CDA-Kamerlid Joba van den Berg. Met sluiting van de SEH begint vaak een afschaling van een volwaardig ziekenhuis naar een buitenpoli. Ze vroeg zich ook af waarom er zo weinig terechtkomt van spreiding van zorg, waarmee de concentratie hand in hand zou moeten gaan. “Waarom gaat alles altijd naar grote ziekenhuizen ten koste van streekziekenhuizen? Is het een verdeelvraagstuk?”

Bekostiging beschikbaarheid

Minister Kuipers vond de motie overbodig, omdat hij de NZa al onderzoek laat doen naar bekostiging van de acute zorg op basis van beschikbaarheid. Publicatie verwacht hij nog eind 2023. De NZa zet op een rij wat de voor- en nadelen zijn van bekostiging van de acute zorg via beschikbaarheid. Kuipers wil de NZa niet voor de voeten lopen met zijn eigen opvattingen en nieuw beleid overlaten aan zijn opvolger.

Zuyderland Heerlen

Een Kamermeerderheid wil ook dat het kabinet zich inzet om het Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen te behouden als volwaardig ziekenhuis. Het Zuyderland ziekenhuis, dat ook een grote locatie heeft in Sittard/Geleen, onderzoekt scenario’s voor de acute zorg in 2030. In een van de scenario’s gaat de acute zorg naar Sittard, het voormalige Orbis ziekenhuis. Kuipers ontraadde de motie, omdat hij het niet zijn taak als minister vindt om voor het Limburgse ziekenhuis keuzes te maken welke zorg ze waar leveren.

