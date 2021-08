NVZ tegen VWS: Haal acute zorg snel uit marktwerking

De NVZ vindt dat de acute zorg uit de marktwerking moet worden gehaald. “Een bekostiging op basis van werkelijk gebruik is niet passend”, schrijft de NVZ in een position paper over dit onderwerp: “De acute zorgketen leent zich niet voor marktwerking.” De ziekenhuizen vragen de maatregel “op korte termijn” te realiseren.

De vereniging van ziekenhuizen vergelijkt de acute zorg met de brandweer en politie, waarbij ook niet op grond van volume een bekostiging plaatsvindt. “De fysieke en personele infrastructuur en capaciteit moeten op orde en beschikbaar zijn ongeacht het aantal patiënten”, aldus de NVZ.

“Voor het ziekenhuis heeft dit betrekking op de voorwacht, de 24/7 seh en acute verloskunde, én de benodigde achterwacht die beschikbaar en bereikbaar moet zijn voor het bieden van 24/7 spoedzorg”, aldus het position paper. Het position paper, inclusief implementatieagenda, is gemaakt voor ziekenhuizen, ketenpartners in de acute zorg, zorgverzekeraars en andere stakeholders. Hierin geven de ziekenhuizen aan wat nodig is om volgens hen toekomstbestendige acute zorg te realiseren.

Waardegedreven zorg

De NVZ vindt dat er een vorm van beschikbaarheidsbekostiging moet komen voor de acute zorg. Idealiter zou dat in combinatie moeten zijn met monitoring op basis van de principes van waardegedreven zorg om de kwaliteit te borgen. Daarbij kunnen partijen kijken of de schotten tussen de financieringsstromen van de verschillende ketenpartners altijd moeten blijven.

Geen blauwdruk

De NVZ wil geen landelijke blauwdruk: per regio dient te worden bekeken wat de optimale organisatie van acute zorg is. Door meer samenwerking tussen of integratie van verschillende spoedzorgfuncties, kan voldoende beschikbaarheid gegarandeerd worden. Di­fferentiatie op inhoud en openingstijden draagt bij aan het realiseren van de optimale organisatie van de acute zorg, vindt de vereniging.

Spoedpleinen

“Samenwerking, krachtenbundeling en soms integratie van diverse losstaande spoedfuncties zijn noodzakelijk.” De NVZ noemt als goede voorbeelden de spoedpleinen, waarbij de HAP, seh, acute ggz, thuiszorg met wijkverpleegkundigen, ambulante geriatrische teams, eerstelijnsverblijf en het sociaal domein op één plek aanwezig zijn en actief samenwerken.

De NVZ vraagt het ministerie van VWS om de NZa opdracht te geven om samen met veldpartijen medio volgend jaar te komen tot een voorstel voor een nieuwe beschikbaarheidsbekostiging.