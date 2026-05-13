Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Spijkenisse Medisch Centrum wil nieuw ziekenhuis

,

Het Spijkenisse Medisch Centrum (SMC) onderzoekt de mogelijkheid om een nieuw ziekenhuis te bouwen op het eigen terrein.

Dat meldt het Algemeen Dagblad.

De nieuwbouw komt op een andere locatie dan het huidige ziekenhuis. Op de plek van het huidige ziekenhuis kan mogelijk woningbouw worden gerealiseerd.

Een woordvoerder van het Spijkenisse Medisch Centrum (SMC) bevestigt aan de krant dat verschillende toekomstscenario’s voor het gebouw uit 1990 zijn onderzocht. Daarbij is gekeken naar renovatie en nieuwbouw. Onlangs besloot het ziekenhuis de optie voor nieuwbouw nauwkeuriger te bekijken.

Het ziekenhuis wil nog geen ontwerpen openbaar maken, omdat de plannen zich nog in een voorbereidende fase bevinden en er nog geen definitieve besluiten zijn genomen. Wel werden volgens het AD vorige maand tijdens een bijeenkomst schetsen van een mogelijk nieuw en duurzamer ziekenhuis aan een groep ondernemers getoond.

Woningbouw op huidige locatie

De gemeenteraad van Nissewaard waar Spijkenisse onder valt, werd al in november geïnformeerd over de toekomstplannen, maar daarbij gold geheimhouding. Raadslid Stephan van Uden van VOOR Nissewaard vroeg vorige week aan wethouder Hanneke Stengs (Volksgezondheid, PvdA) waarom ondernemers in april al wel waren bijgepraat. Ook wil hij dat de gemeente actief betrokken blijft bij de plannen, omdat Nissewaard is gevraagd mee te denken over een vorm van financiering.

Volgens wethouder Stengs was het de keuze van het ziekenhuis om de ondernemers te informeren. Zij benadruk dat het vooral belangrijk is dat het ziekenhuis behouden blijft voor de stad. Het ziekenhuis richt zich op ruim 155.000 inwoners van Nissewaard en omgeving.

Faillissement Ruwaard van Putten Ziekenhuis

Het SMC is de opvolger van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis, dat in 2013 failliet ging. Het ziekenhuis kwam destijds in financiële problemen nadat de Inspectie voor de Gezondheidszorg de hartafdeling had gesloten vanwege mogelijk fatale fouten.

Na de doorstart ging het ziekenhuis verder zonder spoedeisende hulp, verloskunde en cardiologie. Wel beschikt het SMC over een spoedplein met een huisartsenpost en spoedeisende hulp overdag.

Reageer op dit artikel
Meer over:Vastgoed

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

13 mei 2026 Spijkenisse Medisch Centrum wil nieuw ziekenhuis
7 mei 2026 Woningbouw moet wijken voor nieuw Albert Schweitzer ziekenhuis
20 apr 2026 Nieuwe stichting moet ouderenhuisvesting versnellen
15 apr 2026 Amper nieuwe ouderenwoningen vorig jaar
14 apr 2026 Catharina Ziekenhuis kampt met stroomstoring: geplande operaties afgezegd

Interessant voor u

164 De ChipSoft-hack: de zorg gegijzeld

Naar de podcast

163 Liesbeth van Rossum: ‘We missen veel kansen op preventie in de spreekkamer’

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Zorgkoers 2026: de noodzaak van verandering

Naar de podcast

162 Daan Dohmen: ‘Zere tenen houden echte hervorming van de zorg tegen’

Naar de podcast

161 Agnes Klaren: ‘De roep van professionals was een wake-up call’ 

Naar de podcast

160 David Jongen: ‘Ik had persoonlijke beveiliging nodig’

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties