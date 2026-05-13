Spijkenisse Medisch Centrum wil nieuw ziekenhuis

Het Spijkenisse Medisch Centrum (SMC) onderzoekt de mogelijkheid om een nieuw ziekenhuis te bouwen op het eigen terrein .

Dat meldt het Algemeen Dagblad.

De nieuwbouw komt op een andere locatie dan het huidige ziekenhuis. Op de plek van het huidige ziekenhuis kan mogelijk woningbouw worden gerealiseerd.

Een woordvoerder van het Spijkenisse Medisch Centrum (SMC) bevestigt aan de krant dat verschillende toekomstscenario’s voor het gebouw uit 1990 zijn onderzocht. Daarbij is gekeken naar renovatie en nieuwbouw. Onlangs besloot het ziekenhuis de optie voor nieuwbouw nauwkeuriger te bekijken.

Het ziekenhuis wil nog geen ontwerpen openbaar maken, omdat de plannen zich nog in een voorbereidende fase bevinden en er nog geen definitieve besluiten zijn genomen. Wel werden volgens het AD vorige maand tijdens een bijeenkomst schetsen van een mogelijk nieuw en duurzamer ziekenhuis aan een groep ondernemers getoond.

Woningbouw op huidige locatie

De gemeenteraad van Nissewaard waar Spijkenisse onder valt, werd al in november geïnformeerd over de toekomstplannen, maar daarbij gold geheimhouding. Raadslid Stephan van Uden van VOOR Nissewaard vroeg vorige week aan wethouder Hanneke Stengs (Volksgezondheid, PvdA) waarom ondernemers in april al wel waren bijgepraat. Ook wil hij dat de gemeente actief betrokken blijft bij de plannen, omdat Nissewaard is gevraagd mee te denken over een vorm van financiering.

Volgens wethouder Stengs was het de keuze van het ziekenhuis om de ondernemers te informeren. Zij benadruk dat het vooral belangrijk is dat het ziekenhuis behouden blijft voor de stad. Het ziekenhuis richt zich op ruim 155.000 inwoners van Nissewaard en omgeving.

Faillissement Ruwaard van Putten Ziekenhuis

Het SMC is de opvolger van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis, dat in 2013 failliet ging. Het ziekenhuis kwam destijds in financiële problemen nadat de Inspectie voor de Gezondheidszorg de hartafdeling had gesloten vanwege mogelijk fatale fouten.

Na de doorstart ging het ziekenhuis verder zonder spoedeisende hulp, verloskunde en cardiologie. Wel beschikt het SMC over een spoedplein met een huisartsenpost en spoedeisende hulp overdag.