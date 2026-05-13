Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Radboudumc noemt blootstelling aan hantavirus ‘ongelukkige samenloop’

,

Het Radboudumc noemt het niet goed volgen van de procedures rondom de patiënt met het hantavirus “een ongelukkige samenloop van omstandigheden die we toeschrijven aan menselijk handelen”.

Twaalf medewerkers zijn tijdens het verwerken van afgenomen bloed en het afvoeren van urine mogelijk blootgesteld aan het virus. Zij zitten daarom uit voorzorg zes weken in quarantaine.

Eerder liet het ziekenhuis al weten dat bij de behandeling van de patiënt is gewerkt met “strenge isolatieprotocollen”, maar later bleek dat daarbij niet de juiste voorschriften zijn gevolgd. “Het meest actuele internationale voorschrift wat betreft het hantavirus was nog niet beschikbaar voor onze medewerkers”, schrijft het ziekenhuis.

Van de twaalf medewerkers zitten er acht in thuisquarantaine, vier verblijven op een andere locatie. Of zij ziekteverschijnselen hebben en op welke afdelingen zij werken, wordt niet bekendgemaakt.

De patiënt is een van de drie opvarenden van de Hondius die vorige week vanaf Kaapverdië werden geëvacueerd. (ANP)

Reageer op dit artikel

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

13 mei 2026 Utrecht in zee met één organisatie voor Wmo-ondersteuning en dagbesteding
13 mei 2026 Hospicezorg groeit verder, minder ondersteuning thuis
13 mei 2026 Spijkenisse Medisch Centrum wil nieuw ziekenhuis
13 mei 2026 Conflict binnen tandartsbranche over declaraties en overbehandeling
13 mei 2026 Radboudumc noemt blootstelling aan hantavirus 'ongelukkige samenloop'

Interessant voor u

164 De ChipSoft-hack: de zorg gegijzeld

Naar de podcast

163 Liesbeth van Rossum: ‘We missen veel kansen op preventie in de spreekkamer’

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Zorgkoers 2026: de noodzaak van verandering

Naar de podcast

162 Daan Dohmen: ‘Zere tenen houden echte hervorming van de zorg tegen’

Naar de podcast

161 Agnes Klaren: ‘De roep van professionals was een wake-up call’ 

Naar de podcast

160 David Jongen: ‘Ik had persoonlijke beveiliging nodig’

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties