220.000 illegale vapes in beslag genomen

,

De NVWA heeft in een week tijd op twee locaties bijna 220.000 vapes in beslag genomen. Ook zijn daar ruim 50.000 doosjes met nicotinezakjes aangetroffen. In zo’n zakje zit tabak in poedervorm.

Dat wordt doorgaans onder de bovenlip gestopt waarbij de nicotine door het slijmvlies wordt opgenomen. Inspecteurs vonden de verboden producten in een bedrijf in Zuid-Holland en in een Noord-Brabantse opslag. De vapes en zakjes worden vernietigd en dat moeten de eigenaren zelf betalen, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Inspecteurs vonden bij een bedrijf in de gemeente Hoeksche Waard eerder deze maand drie zeecontainers met bijna 151.500 vapes met een zoet smaakje, maar ook zo’n 50.000 doosjes met nicotinezakjes. Ook was er informatie over illegale vapes in een opslagbox in Noord-Brabant. Die bleek inderdaad vol te liggen met ruim 66.000 smaakjesvapes. Ook daar lagen 2640 doosjes met nicotinezakjes.

De NVWA noemt vapes met zoete smaakjes aantrekkelijk voor jongeren maar verslavend en slecht voor de gezondheid. De verkoop ervan is in Nederland verboden. (ANP)

