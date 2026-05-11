Bonden dreigen met landelijke acties om bezuinigingsplannen

Vakbonden FNV, CNV en VCP geven het kabinet-Jetten nog twee weken om de bezuinigingen op de sociale zekerheid en de gezondheidszorg van tafel te halen. Anders gaan ze staken.

“Mocht het kabinet ons niet tegemoetkomen, dan volgen vanaf 30 mei collectieve acties. Stakingen en werkonderbrekingen worden niet uitgesloten. Dit zal grote delen van Nederland raken”, zeggen de voorzitters van de bonden in een gezamenlijke verklaring.

Miljardenbezuinigingen

Het kabinet-Jetten wil miljarden besparen op de sociale zekerheid en de gezondheidszorg om de stijging van de defensie-uitgaven te dekken. De bonden zijn al langer verbolgen over de kabinetsplannen om de AOW-leeftijd te verhogen en te bezuinigen op werkloosheidsuitkering WW en arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA. Gezamenlijk zouden die ruim 6 miljard euro moeten opbrengen.

De bezuinigingen op de gezondheidszorg bedragen 10 miljard euro. “Grote bezuinigingen op de zorg moeten stoppen, zodat zorg toegankelijk blijft en zorgmedewerkers hun werk goed en met plezier kunnen doen”, stellen de bonden.

Reactie minister Vijlbrief

Het kabinet “komt met een voorstel” om vakbonden en werkgevers weer aan tafel te krijgen. Dat laat minister Hans Vijlbrief van Sociale Zaken weten in reactie op het ultimatum dat de bonden maandag stelden. “Ik heb goed gehoord wat de bonden zeggen”, aldus de D66-bewindsman.

“Constructief overleg in de polder is in Nederland altijd de basis geweest voor vooruitgang”, zegt Vijlbrief. “Die samenwerking is nu weer nodig.” De bewindsman benadrukt wel dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. “In mijn gesprekken hoor ik van mensen hoe ze soms gevangen zitten in het systeem. Ik wil daar echt mee aan de slag.”

Eerder had FNV al een staking in het openbaar vervoer aangekondigd voor medio juni, zonder verdere details te geven. Ook dreigde de vakbond met werkonderbrekingen in de havens.

FNV, CNV en VCP hadden begin maart een kennismakingsgesprek met het kabinet-Jetten. Dat duurde maar kort, omdat de vakbonden niet willen praten zolang de bezuinigingsplannen voor de sociale zekerheid op tafel liggen.

Geen Kamermeerderheid

De plannen stuiten ook in de Tweede Kamer, waar het kabinet geen meerderheid heeft, op fel verzet. Vijlbrief beloofde de oppositie eerder al dat hij geen haast maakt met het maken van wetgeving om de stijging van de AOW-leeftijd op termijn te versnellen. Ook coalitiepartijen D66 en CDA bleken moeite te hebben met hoe sommige maatregelen in de praktijk uitpakken. (ANP/Skipr)