Viroloog: kans mens-op-mensbesmetting Andesvariant hanta klein

De besmettelijkheid van mens op mens van de Andesvariant van het hantavirus is niet groot. Dat zegt viroloog Ab Osterhaus nadat de variant bij twee opvarenden van het cruiseschip Hondius is vastgesteld.

De kans dat mensen elkaar besmetten is “klein”. “Dat dit op het schip gebeurd lijkt te zijn, is uitzonderlijk. Tot nu toe was nooit echt bewezen dat het van mens op mens is overgedragen.”

Via de lucht

Het virus wordt overgebracht via de ontlasting, urine of speeksel van knaagdieren. Virusdeeltjes kunnen via de lucht verspreid worden. Bij mensen kan de infectie leiden tot longontsteking, die snel en ernstig kan verlopen. “Omdat het virus vooral diep in de longen zit en mensen snel heel ziek worden, is de besmettelijkheid minder dan bij bijvoorbeeld griep of covid. Hoesten doet vaak pijn en als mensen zich heel ziek voelen, trekken ze zich terug.”

Hoe de mensen het virus precies konden oplopen, is nog niet bekend.

Zeven besmettingen

De WHO heeft tot nu toe zeven besmettingen vastgesteld. Drie opvarenden, onder wie twee Nederlanders, overleden nadat zij ziek waren geworden. (ANP)