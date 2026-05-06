Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Viroloog: kans mens-op-mensbesmetting Andesvariant hanta klein

,

De besmettelijkheid van mens op mens van de Andesvariant van het hantavirus is niet groot. Dat zegt viroloog Ab Osterhaus nadat de variant bij twee opvarenden van het cruiseschip Hondius is vastgesteld.

De kans dat mensen elkaar besmetten is “klein”. “Dat dit op het schip gebeurd lijkt te zijn, is uitzonderlijk. Tot nu toe was nooit echt bewezen dat het van mens op mens is overgedragen.”

Via de lucht

Het virus wordt overgebracht via de ontlasting, urine of speeksel van knaagdieren. Virusdeeltjes kunnen via de lucht verspreid worden. Bij mensen kan de infectie leiden tot longontsteking, die snel en ernstig kan verlopen. “Omdat het virus vooral diep in de longen zit en mensen snel heel ziek worden, is de besmettelijkheid minder dan bij bijvoorbeeld griep of covid. Hoesten doet vaak pijn en als mensen zich heel ziek voelen, trekken ze zich terug.”

Hoe de mensen het virus precies konden oplopen, is nog niet bekend.

Zeven besmettingen

De WHO heeft tot nu toe zeven besmettingen vastgesteld. Drie opvarenden, onder wie twee Nederlanders, overleden nadat zij ziek waren geworden. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:VirusVolksgezondheid

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

6 mei 2026 Viroloog: kans mens-op-mensbesmetting Andesvariant hanta klein
6 mei 2026 LUMC vangt patiënt op die mogelijk besmet is met het hantavirus

Interessant voor u

163 Liesbeth van Rossum: ‘We missen veel kansen op preventie in de spreekkamer’

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Zorgkoers 2026: de noodzaak van verandering

Naar de podcast

162 Daan Dohmen: ‘Zere tenen houden echte hervorming van de zorg tegen’

Naar de podcast

161 Agnes Klaren: ‘De roep van professionals was een wake-up call’ 

Naar de podcast

160 David Jongen: ‘Ik had persoonlijke beveiliging nodig’

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Regionale samenwerking essentieel voor toekomst ouderenzorg

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties